L'écran tactile d'Android Auto est un échec... ou du moins c'est ce que dit une étude

Une étude réalisée par un média suédois suggère que les écrans tactiles pourraient présenter de sérieux inconvénients.

Aujourd’hui, il est assez difficile de trouver une nouvelle voiture qui n’arrive pas sur le marché avec écran tactile sur tableau de bord. Les systèmes d’infodivertissement se sont imposés dans le monde automobile, des véhicules les plus simples aux plus chers. Et ça a de très bonnes choses, mais aussi des moins belles.

La grande majorité de ces systèmes sont compatibles avec Android Auto Oui Jeu de voiture Apple, ni Google ni Apple n’ont voulu perdre de temps. Et son logiciel est relativement bon, il n’y a pas de problème, mais « le toucher » ne semble pas s’être adapté autant qu’attendu dans nos voitures. C’est du moins ce que souligne une étude de Vi Bilägare, une publication suédoise.

Les boutons traditionnels vous manquent également ?

L’expérience, destinée à découvrir quels outils permettent d’effectuer plus facilement différentes tâches, comprenait un groupe de chauffeurs qui se mettent aux commandes de 12 véhicules différents. D’une part, un Volvo C70 de l’année 2005, une voiture qui n’a pas d’écran tactile comme celles d’aujourd’hui. Le reste, des modèles avec dalles tactiles en tous genres, parmi lesquels on retrouve les Tesla Modèle 3.

Après une période durant laquelle les participants ont pu se familiariser parfaitement avec les véhicules, il était temps de mesurer. Les responsables de l’étude pris note du temps nécessaire aux chauffeurs pour effectuer les différentes tâchescomme allumer ou éteindre la climatisation, régler la radio ou désembuer la vitre avant.

Le résultat? Les conducteurs ont tout fait plus vite dans la voiture VolvoDans certains cas, même dans la moitié du temps. C’est facile à voir, surtout avec la climatisation. Dans une voiture de vétéran il suffit d’appuyer sur un bouton et d’orienter la grille pour que le flux de fraîcheur nous parvienne. Cependant, dans des modèles comme Tesla lui-même, l’accès aux menus et la modulation de l’air via l’écran tactile ralentissent tout.

Par conséquent, nous nous posons une question, Les écrans tactiles dans les voitures ont-ils un sens ? Bien sûr, mais certains systèmes sont meilleurs que d’autres et apporter tous les paramètres au panneau n’est peut-être pas la meilleure idée. Une combinaison de technologie et d’éléments traditionnels pratiques pourrait être la meilleure solution.

