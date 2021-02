L’écran de l’iPhone 13 sera toujours allumé

Les premières rumeurs sur la prochaine iPhone 13 made by Apple a recommencé à circuler cette année. Le timing du reste est celui habituel: le téléphone approche de la phase de production, mais dans l’esprit des ingénieurs de la maison Cupertino, il a déjà une forme bien définie. Parmi les détails du nouveau gadget – ou plutôt de la nouvelle gamme de gadgets – un a émergé en ces heures grâce au leaker Max Weinbach et EverythingApplePro, et fait parler de lui-même en ligne: c’est un écran toujours allumé, toujours allumé, qui restera allumé pour afficher des informations telles que l’heure et les notifications sans impact particulier sur la durée de vie de la batterie.

Qu’est-ce qu’un toujours à l’écran

Les fonctions toujours actives ne sont pas nouvelles dans le secteur technologique: ce sont des mesures appliquées à l’utilisation d’un écran qui lui permettent de afficher les informations de base tout en consommant une fraction minimale de l’énergie autrement requis par une utilisation complète. Certains panneaux basés sur la technologie oled restent complètement éteints à l’exception des pixels utilisés pour reproduire le texte souhaité ou des images simples; d’autres LCD réduisent considérablement la valeur du rétroéclairage; d’autres encore ne parviennent à se mettre à jour qu’une fois par seconde contre 60 ou plus. Le résultat est le même: l’écran consomme très peu d’énergie mais reste utile dans certains scénarios, par exemple quand un téléphone est posé sur le bureau ou une smartwatch doit simplement afficher l’heure.

Comment sera l’iPhone 13 avec l’écran toujours allumé

Ce n’est pas pour rien que la maison Cupertino a déjà utilisé cette technologie à bord de ses dernières Apple Watches, en la prenant à partir de produits qui l’utilisent déjà depuis un certain temps. Selon toute probabilité, la fonction toujours active peut être activée et désactivée à volonté; lorsqu’il est activé – une fois le téléphone mis en veille – l’écran ne s’éteint pas complètement: simplement, toutes les informations et l’arrière-plan disparaissent pendant faire de la place pour l’heure et l’icône de la batterie uniquement, tandis que tout notifications apparaîtra à l’arrivée.

