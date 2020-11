L’Ecosse exhortée à mettre fin à la «  crise de transphobie  » par une enquête indépendante

Des manifestants manifestent devant le Parlement écossais pour la réforme de la GRA le 12 juin 2019 à Édimbourg. (Ken Jack / )

Plus de 700 personnes ont signé une lettre ouverte condamnant une «crise d’inaction sur les abus transphobes» en Écosse et demandant à Holyrood de lancer une enquête indépendante sur la transphobie dans les partis politiques.

Les signataires, qui viennent de tous les horizons politiques écossais, se sont réunis pour demander aux alliés cisgenres de «faire pression sur tous les partis politiques pour qu’ils prennent au sérieux les plaintes internes d’abus transphobe».

Le député démocrate libéral écossais Alex Cole-Hamilton, le co-chef des Verts écossais Patrick Harvie, le conseiller du SNP Mhairi Hunter et le conseiller du parti travailliste britannique Anwen Muston ont signé la lettre ouverte condamnant «[transphobic] des abus se produisant derrière les portes closes de nos institutions ».

La lettre ouverte dit: «Nous sommes un groupe de personnes trans et / ou non binaires qui se sont rassemblées de tous les horizons politiques écossais pour mettre en lumière la crise d’inaction sur les abus transphobes dans nos partis. Au cours des dernières années, nous nous sommes souvent sentis trop intimidés pour parler publiquement de cette question en raison du risque d’abus supplémentaires, à la fois en ligne et en personne.

« Mais compte tenu des événements récents, nous nous sommes réunis en solidarité pour demander à nos alliés cisgenres de faire pression sur tous les partis politiques pour qu’ils prennent au sérieux les plaintes internes d’abus transphobe. »

L’auteur Christine Burns MBE, l’acteur David Paisley et le journaliste Vonny Laing-LeClerc ont également ajouté leurs noms à l’appel à une enquête indépendante.

«Grâce à leur silence, nos partis ont délibérément détourné le regard alors que les crimes de haine contre les personnes transgenres en Écosse atteignent un nombre sans précédent», poursuit la lettre.

«Comme des personnes présumées abusives existent toujours dans nos partis, elles peuvent être élues au NEC et en tant que parlementaires.

«Cela signifie que les personnes ayant des antécédents prouvables d’hostilité contre les personnes trans et ayant de graves allégations d’abus ont le pouvoir de façonner l’avenir de l’Écosse.»

Le ministre écossais de la Justice, Humza Yousaf, a confirmé la semaine dernière que la nouvelle législation sur les crimes de haine signifierait que les militants anti-trans qui «font campagne de manière agressive» contre les personnes transgenres enfreindront la loi.

Tout en affirmant que «les femmes trans ne sont pas des femmes» ne seront pas criminalisées, les militantes qui accompagnent ce commentaire d’un «comportement menaçant» pourraient être poursuivies pour de nouveaux délits «d’agitation à la haine».

La lettre ouverte se termine: «Nous vous implorons car nous sommes tous des citoyens d’une démocratie libre et digne.

«En tant que personnes trans ou alliées qui souhaitent voir une Écosse où le sectarisme n’a aucune légitimité, veuillez prendre la parole et signer notre pétition pour montrer au gouvernement écossais que nous disons non à la discrimination.

«Nous exigeons un examen indépendant des procédures de plainte de toutes les principales parties écossaises et des plaintes en suspens concernant les abus et le harcèlement transphobe internes, conformément à une définition de la transphobie approuvée par la communauté trans.