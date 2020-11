L’Écosse est le premier pays au monde à rendre les produits d’époque gratuits

L’Écosse est officiellement le premier pays au monde à fournir des produits d’époque gratuits. Image:

Les produits d’époque seront gratuits dans les bâtiments publics en Écosse grâce à la travailleuse écossaise MSP Monica Lennon.

L’Écosse est officiellement devenue le premier pays au monde à fournir des produits d’époque gratuits après une campagne de quatre ans.

Le projet de loi sur les produits d’époque (fourniture gratuite) (Écosse), qui a été adopté mardi 24 novembre à la suite d’un vote unanime du Parlement écossais, en fait un droit légal de fournir un accès gratuit aux tampons et serviettes hygiéniques dans les bâtiments publics.

La MSP travailliste écossaise Monica Lennon a présenté le projet de loi et s’emploie à éradiquer la pauvreté d’époque depuis qu’elle a été élue à Holyrood en 2016. S’adressant au Guardian à propos du nouveau projet de loi, elle a déclaré: “Cela fera une énorme différence dans la vie des femmes et Les filles et toutes les personnes qui ont leurs règles Il y a déjà eu de grands progrès au niveau communautaire et par les autorités locales pour donner à chacun la chance d’avoir ses règles dignement.

«Il y a eu un changement massif dans la manière dont les règles sont discutées dans la vie publique. Il y a quelques années, il n’y avait jamais eu de discussion ouverte sur les menstruations dans la chambre de Holyrood et maintenant c’est courant. Les MSP ont apprécié d’en faire partie, et il a englobé la ménopause, l’endométriose, ainsi que les types de produits que nous utilisons et leur durabilité. ”

Malheureusement, la pauvreté d’époque n’a fait qu’au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de coronavirus. L’organisme de bienfaisance de l’époque Bloody Good Period a fourni 53 000 produits aux banques alimentaires et aux refuges depuis le début de la pandémie en mars – près de six fois plus qu’avant.

Une enquête menée par Voucher Codes Pro a révélé que les femmes britanniques dépensent en moyenne 13 € en produits menstruels par mois et jusqu’à 18 450 € en périodes au cours de leur vie.

Comment obtenir des produits sanitaires gratuits en Écosse

En vertu de la nouvelle loi, les écoles, les collèges et les universités devront fournir des produits d’époque gratuits dans leurs toilettes. Ce ne sera pas soumis à des conditions de ressources et est disponible pour tous ceux qui ont besoin des produits. Le gouvernement écossais aura également le pouvoir de faire en sorte que d’autres espaces publics fournissent gratuitement des produits d’époque. Un certain nombre d’entreprises comme les restaurants et les pubs ont également commencé à fournir des produits gratuits de manière indépendante.

