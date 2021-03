L’écoser du simulateur de survie de l’écosystème Low-Poly est maintenant disponible sur Kickstarter

Le studio de développement solo Snow Angel Studios a lancé son Kickstarter pour Ecoser. Le développeur recherche des fonds pour terminer le jeu et couvrir les coûts liés à la production sans compromettre la qualité du jeu.

Ecoser est un jeu de survie basé sur l’écosystème. Les joueurs sont chargés de l’objectif à long terme de construire une créature vivante tout en causant le moins de dégâts possible à l’écosystème. Le jeu a des graphismes à faible polygone, mais ses personnages et ses environnements sont colorés.

Les personnages principaux, dont le joueur, font partie des Eepers. Les Eepers sont élevés et apprennent à vivre dans l’environnement. Ils devront s’assurer que s’ils chassent des animaux pour se nourrir, il y a suffisamment d’animaux qui survivent pour qu’ils ne s’éteignent pas.

Si des arbres sont nécessaires pour construire des structures, de nouveaux arbres doivent être replantés. La ville peut également être construite de manière plus respectueuse de l’environnement.

L’environnement peut être tout aussi nocif que les Eepers. La météo et la nature peuvent fournir d’être un adversaire coriace. Dans les forêts se trouvent également des animaux sauvages agressifs qui peuvent essayer de chasser ceux qui les chassent.

Le jeu change à chaque partie. Le jeu est généré aléatoirement à chaque partie. Au début du jeu, les joueurs apprendront à coexister avec leur environnement, à construire des abris, à capturer et à domestiquer des animaux, à rassembler des ressources et à défendre leur personnage.

Les actions ont des conséquences, les joueurs devront donc jouer prudemment. Un exemple le Kickstarter utilisations concerne l’environnement. Si les joueurs passent trop de temps à abattre des arbres, ils peuvent former des attributs de déforestation. Les animaux commenceront à fuir la forêt, les arbres mettront plus de temps à pousser et le nombre de prédateurs augmentera.

Concernant le jeu, Adam Stankiewicz, développeur solo chez Snow Angel Studios, a déclaré:

Votre objectif dans Ecoser n’est pas de dominer le monde mais simplement de coexister avec l’environnement et de vous maintenir sans détruire ce qui vous entoure.

Le jeu n’a pas de date de sortie définie pour le moment. Le développeur prévoit de publier une version bêta publique mondiale le 17 décembre. Snow Angel Studios continue d’être en communication avec ses soutiens. Jusqu’à présent, il y a eu une session de questions / réponses pour tous ceux qui ont des questions. Toute personne intéressée par le jeu était la bienvenue.

Le Ecoser La campagne Kickstarter est actuellement en ligne et se poursuivra jusqu’au 12 avril.