Leçons du GP de Silverstone: la Formule 1 désespérée pour Lewis Hamilton

La Formule 1 restera au Royaume-Uni cette semaine et déjà dimanche (15 h 10 / RTL et dans le téléscripteur en direct sur ntv.de) conduira une autre course fantôme sans spectateurs dans la saison d’urgence tourbillonnante de Corona. Le premier Grand Prix de Silverstone a offert un temps fort fou et un peloton désespéré de pilotes.

Hamilton est absolument imbattable: Le champion du monde n’avait plus à prouver qu’il était un pilote hors pair. La machine gagnante de Silverstone a démontré de manière impressionnante qu’il garde son sang-froid et sa Mercedes sous contrôle même dans des situations inhabituelles et peut même gagner une course de Formule 1 en tricycle. Garder une voiture sous contrôle et son pneu avant gauche se dissolvant sur une ligne droite à grande vitesse à 290 km / h et la conduire à plein régime nécessite ces compétences très particulières qui font de Lewis Hamilton le meilleur pilote de son temps.

Si Lewis Hamilton peut gagner lui-même une course sur trois roues, comment pouvez-vous battre le Dominator? Le joueur de 35 ans se dirige inexorablement vers son septième titre mondial. Le week-end prochain, le champion en titre est à nouveau le favori lorsqu’il s’agit de 25 points en Coupe du monde sur sa piste à domicile. Après seulement quatre courses, le pilote Mercedes a déjà 30 points d’avance sur le rival stable du Finlandais Valtteri Bottas.

Concurrence désespérée: “Non.” La réponse à la question de savoir si quelqu’un pouvait arrêter Hamilton sur le chemin de la Coupe du monde était claire de la part de Max Verstappen de Red Bull. “Seul Valtteri a des chances”, a déclaré Charles Leclerc de Ferrari. Les adversaires de Mercedes ont abandonné en début de saison et ne se sont disputés que la deuxième place parmi les designers. Le plomb des flèches d’argent est trop gros. Leclerc a appelé sa troisième place en raison de la retraite tardive de Bottas “pure chance”.

Vettel complètement frustré: La 13e place du championnat du monde avec seulement dix points est un désastre pour l’ancien champion Sebastian Vettel. Alors que Leclerc peut au moins à mi-chemin dans la lutte pour le podium, rien ne fonctionne au Heppenheimer. Le podium est loin. Au milieu de terrain, il conduit avec les députés d’arrière-ban autour des lieux. La voiture cause d’énormes problèmes, dont les raisons ne sont absolument pas claires lors de sa dernière année chez Ferrari. “Je ne me sentais pas à l’aise dès le premier tour”, a déclaré Vettel. En conséquence, il s’agissait plus d’un sauvetage constant sur la piste qu’une attaque. «Dans l’état actuel des choses, cela ne peut pas continuer», a-t-il déclaré. “C’est fondamentalement quelque chose de paresseux. Soit avec moi, soit en voiture.”

Hulkenberg espère: Certains avaient déjà spéculé sur les chances de Nico Hülkenberg sur le podium, mais tout s’est passé différemment. Des problèmes avec le lecteur ont empêché le retour fulgurant du Rhinelander. Il a encore une option. Si le Mexicain Sergio Perez n’a pas reçu l’approbation des médecins après son test positif au virus corona la semaine précédente, le joueur de 32 ans d’Emmerich sera toujours dans un cockpit de Formule 1 lors de la deuxième course à Silverstone. Après cela, l’intermezzo devrait se terminer.

Racing Point lutte: Non, les Pink Panthers de Silverstone n’ont pas fait beaucoup de gros titres positifs. D’abord le test Corona positif de Sergio Perez (comment cela a-t-il pu arriver?), Ensuite, les dommages matériels causés à la voiture de Hülkenberg et enfin une décevante neuvième place par Lance Stroll – l’équipe est restée largement coupable dans la maison du sport automobile britannique. Non seulement le patron de l’équipe Otmar Szafnauer sait que les choses peuvent s’améliorer avec Sebastian Vettel l’année prochaine, mais Racing Point joue toujours pour le temps. Szafnauer devrait se décider bientôt car Vettel devrait avoir au moins une autre option.