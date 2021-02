L’économie pourrait rouvrir «  progressivement  » en mars, selon le ministre britannique des Vaccins, mais seulement si les cas de Covid-19 continuent de baisser

Le ministre britannique des Vaccins a averti que l’assouplissement des restrictions de Covid-19 dépendait de nouvelles données positives montrant une baisse du nombre de cas, mais a déclaré que l’économie pourrait commencer à rouvrir en mars.

S’exprimant jeudi, le ministre du déploiement du vaccin Covid-19, Nadhim Zahawi, a déclaré à Sky News que les hospitalisations et les décès dus à Covid-19 « Rester beaucoup trop élevé » et sont à un « sinistre » niveau, mais affirme que les données du gouvernement suggèrent que les restrictions pourraient être assouplies en mars.

«À la mi-février, si vous ajoutez encore trois semaines au moment où la protection vaccinale commence vraiment à entrer en vigueur, vous êtes à la première semaine de mars» Nota Zahawi.

«C’est à ce moment-là que nous commencerons tout d’abord à ouvrir des écoles, puis à entamer une réouverture progressive de l’économie, si nous continuons à voir de bonnes données.»

Le ministre a ajouté que le programme de vaccination progressait bien, confirmant que chaque foyer de soins du pays s’était vu offrir le vaccin le week-end dernier et que le nombre total de personnes vaccinées avait atteint 10 millions mercredi.

Mercredi soir, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les écoles reprendraient l’apprentissage en classe le 8 mars, tout en admettant que le Service national de santé était toujours «Sous une énorme pression.»

Le Daily Telegraph a rapporté mercredi que le chancelier Rishi Sunak craint que les conseillers scientifiques du Royaume-Uni aient été « déplacer les poteaux de but » pour prolonger le confinement.

Le journal a cité une source qui a déclaré: «Rishi est préoccupé par le fait que les scientifiques ont déplacé les buts ces dernières semaines. Il ne s’agit plus seulement d’hospitalisations et de protection du NHS, mais de cas et de numéros de cas. »

«Maintenant, l’objectif semble être que nous devons réduire globalement les cas, ce qui n’était pas l’objectif initial du confinement … Le discours est passé à devenir sans Covid.»

Le Royaume-Uni a été l’un des pays les plus touchés au monde par Covid-19, enregistrant plus de 3,8 millions de cas depuis le début de la pandémie et plus de 110 000 décès.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂