L’économie américaine a probablement connu sa pire année depuis la Seconde Guerre mondiale

On prévoit que l’économie américaine s’est contractée de 3,6% l’an dernier. Ce serait la pire performance depuis 1946 et la première baisse annuelle du PIB depuis la Grande Récession, selon les économistes.

La forte contraction ferait suite à une croissance de 2,2% en 2019. Les économistes interrogés par . estiment que le PIB du quatrième trimestre a augmenté à un taux annualisé de 4%. Ils ont déclaré que Covid-19 et l’absence d’un autre plan de relance ont réduit les dépenses de consommation et ont partiellement éclipsé les marchés robustes de la fabrication et du logement.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a laissé son taux d’intérêt de référence au jour le jour proche de zéro et s’est engagée à continuer d’injecter de l’argent dans l’économie par le biais d’achats d’obligations. Le régulateur a déclaré que «le rythme de la reprise de l’activité économique et de l’emploi s’est modéré ces derniers mois».

Le président Joe Biden a dévoilé un plan de relance d’une valeur de 1,9 billion de dollars, après que le gouvernement a fourni près de 900 milliards de dollars de mesures de relance supplémentaires à la fin du mois de décembre.

«L’année dernière a été terrible pour l’économie», a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d’économie à l’Université Loyola Marymount de Los Angeles. «Il s’agissait de la première récession du secteur des services de mémoire récente où de nombreux emplois ont été perdus.»

Les économistes prévoient un nouveau ralentissement de l’économie au premier trimestre de 2021, avant qu’elle ne reprenne de la vitesse d’ici l’été alors que la relance supplémentaire intervient et que de plus en plus d’Américains sont vaccinés.

«Il ne fait aucun doute que ces quelques mois seront difficiles, car les vaccins peinent à être distribués et les confinements restent en place». a déclaré Sam Bullard, économiste principal chez Wells Fargo Securities à Charlotte, en Caroline du Nord. «Cependant, au fur et à mesure que Covid devient sous contrôle, nous prévoyons que la croissance augmentera à un rythme d’environ 7% au second semestre.»

Le ministère du Travail devrait annoncer jeudi que 875 000 Américains supplémentaires ont demandé des allocations de chômage la semaine dernière.

Une enquête menée par des professeurs de l’Université de Chicago et de l’Université américaine de Notre-Dame a montré que la pauvreté avait augmenté de 2,4 points de pourcentage pour atteindre 11,8% au second semestre 2020, ajoutant quelque 8,1 millions de personnes dans les rangs des pauvres.

