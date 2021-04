L’école privée de Miami n’emploiera pas d’enseignants qui reçoivent le vaccin COVID-19

Une école privée de Miami a déclaré qu’elle n’emploierait personne ayant reçu le vaccin COVID-19, citant des craintes que l’injection ne soit pas sûre.

La Centner Academy a exposé sa politique controversée dans une lettre aux parents, encourageant les professeurs et le personnel à ne pas se faire vacciner « jusqu’à ce que d’autres recherches soient disponibles ». Ceux qui souhaitent se faire vacciner sont priés d’attendre la fin de l’année scolaire.

« Ce n’était pas une décision facile à prendre », indique la lettre. << Nos conseillers ont convenu que tant que ce sujet ne sera pas étudié de manière plus approfondie, il est dans l'intérêt supérieur des enfants de les protéger des implications inconnues d'être à proximité pendant toute la journée avec un enseignant qui a récemment pris l'injection de COVID-19. "

L’école a déclaré qu’elle n’emploierait personne qui aurait été vaccinée « jusqu’à ce que de plus amples informations soient connues ».

«Nous ne sommes pas sûrs à 100% que les injections de COVID-19 sont sûres et il y a trop de variables inconnues pour que nous nous sentions à l’aise en ce moment», a écrit l’école. « Jusqu’à ce que nous en sachions plus, nous devons faire preuve de prudence en ce qui concerne le bien-être de nos élèves et de l’équipe scolaire. »

Les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas répondu à une demande de commentaire mardi, mais ont déclaré que les injections étaient «sûres et efficaces».

« Les vaccins COVID-19 ont été évalués chez des dizaines de milliers de participants à des essais cliniques. Les vaccins répondaient aux normes scientifiques rigoureuses de la FDA en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité de fabrication nécessaires pour soutenir l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) », a déclaré l’agence.

Les effets secondaires à long terme des prises de vue sont «extrêmement improbables», selon le CDC. Entre le 14 décembre et le 19 avril, plus de 211 millions de doses du vaccin ont été administrées aux États-Unis, a noté l’agence.

« Des millions de personnes aux États-Unis ont reçu des vaccins contre le COVID-19, et ces vaccins feront l’objet de la surveillance de sécurité la plus intensive de l’histoire des États-Unis. Cette surveillance comprend l’utilisation de systèmes de surveillance de la sécurité établis et nouveaux pour s’assurer que les vaccins contre le COVID-19 sont sûrs. », a déclaré le CDC.

Un parent de la Centner Academy a déclaré à NBC Miami que si elle pouvait retirer son enfant de l’école maintenant, elle le ferait. Cependant, elle a dit qu’elle avait déjà déboursé plus de 30 000 € pour les frais de scolarité.

« Toute l’année a été incroyablement stressante pour nous tous de savoir quoi faire. Et je ne sais pas s’il y aura des enseignants là-bas », a déclaré la mère, qui ne voulait pas être identifiée car elle a signé un document qui empêche les parents de critiquer l’école. La station de nouvelles dénommée « Lidia ».

«Ils sont très pro ‘mon corps, mon choix’, et pourtant, c’est tout le contraire de ce qu’elle dit réellement à ces professeurs. C’est votre corps, mais c’est son choix», dit-elle.

Leila Centner, co-fondatrice et PDG de Centner Academy, a déclaré dans un communiqué que la réponse de l’école au vaccin COVID-19 avait été faite « par prudence » et « prise de décision réfléchie ».

Elle a déclaré que «des dizaines de milliers de femmes dans le monde» ont signalé des problèmes de reproduction parce qu’elles étaient proches de quelqu’un qui a été vacciné – une affirmation que les meilleurs experts médicaux ont réfuté.

«Nous savons que tout le monde n’est pas d’accord sur ce sujet, mais c’est notre philosophie à la Centner Academy, une philosophie dans laquelle beaucoup de nos enseignants et parents partagent», a déclaré Centner.

