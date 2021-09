Participer à la tendance Devious Lick TikTok pourrait vous conduire en prison…

Une école a averti qu’il y aurait de graves conséquences pour toute personne participant à la tendance Devious Lick qui balaie actuellement TikTok.

Au cas où vous n’êtes pas au courant, la tendance consiste essentiellement à voler des objets subalternes et aléatoires à l’école. Tout a commencé lorsque TikTok ser @dtx.2cent a partagé une vidéo dans laquelle ils ont décompressé leur sac à dos et sorti un distributeur de désinfectant pour les mains qu’ils avaient pris à l’école. Bientôt, les gens partageaient leurs propres coups de langue sournois (parfois appelés coups de langue diaboliques), y compris des ordinateurs, des panneaux et du matériel de laboratoire de chimie.

Une vidéo virale de l’utilisateur de TikTok @drexerss montre maintenant qu’une école a menacé que toute personne participant à la tendance serait arrêtée et responsable du paiement des dommages. Au moment de la rédaction, la vidéo compte près de 8 millions de vues et 2,2 millions de likes.

L’école menace d’arrêter des étudiants pour avoir participé à la tendance Devious Lick sur TikTok. Photo : Getty Images, @ trentzalitach03 via TikTok

« Pour ceux qui participent, sachez que lorsque nous vous attraperons, nous vous disciplinerons dans toute la mesure du possible et vous serez arrêté et vous serez responsable de tous les dommages pécuniaires qui ont été causés. Encore une fois, cela doit cesser , a déclaré un enseignant.

L’école a maintenant supprimé les distributeurs de savon de l’école – en cas de pandémie, rien de moins – ce qui signifie que ses élèves devront se laver les mains avec un désinfectant pour les mains.

L’enseignant a ajouté: « À cause des ébats de quelques-uns, nous avons malheureusement dû fermer la salle de bain violette pour les garçons. Cela signifie que la salle de bain bleue et la salle de bain verte sont ouvertes pour le reste de la journée. Cependant, à cause des ébats de quelques-uns, nous n’avons pas de savon dans les toilettes des garçons en bleu, vert ou violet et nous n’avons plus de distributeurs de savon, vous ne pourrez donc pas vous laver les mains à fond.

« Veuillez vous assurer que tout le monde écoute cela très clairement. Lorsque nous vous attraperons, il y aura des conséquences. Veuillez arrêter ce comportement maintenant. »

Bien, tu l’as maintenant. Tu as été prévenu.

