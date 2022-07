L’école du bien et du mal obtient une date de sortie à l’automne sur Netflix

Préparez-vous à y assister L’école du bien et du mal cet automne. Netflix a publié l’art clé officiel du film fantastique mettant en vedette Kerry Washington et Charlize Theron. Comme révélé sur l’affiche, le film commencera à être diffusé dans le monde entier le 21 octobre 2022. Le slogan taquine également que dans L’école du bien et du malIl y a deux vérités dans toutes les histoires. »

L’école du bien et du mal est basé sur la série de livres à succès internationale de Soman Chainani, suivant les meilleures amies Sophie et Agatha alors qu’elles se retrouvent de part et d’autre d’une bataille épique dans une école enchantée, où les héros et les méchants en herbe sont formés pour protéger l’équilibre entre le Bien et Mauvais. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

« Dans le village de Gavaldon, deux inadaptées et meilleures amies, Sophie (Sophia Anne Caruso) et Agatha (Sofia Wylie), partagent les liens les plus improbables. Sophie, une couturière aux cheveux d’or, rêve d’échapper à sa vie morne pour devenir une princesse , tandis qu’Agatha, avec son esthétique sinistre et sa mère décalée, a l’étoffe d’une vraie sorcière. Une nuit sous une lune rouge sang, une force puissante les emporte à l’école du bien et du mal – où les histoires vraies derrière chaque grande fée Pourtant, quelque chose ne va pas dès le début : Sophie est envoyée à l’école du mal, dirigée par la glamour et à la langue acide Lady Lesso (Charlize Theron), et Agatha à l’école du bien, supervisée par le professeur ensoleillé et gentil. Dovey (Kerry Washington).

Comme si naviguer dans les classes avec la progéniture de la méchante sorcière (Freya Parks), du capitaine Hook (Earl Cave) et du roi Arthur (Jamie Flatters) n’était pas assez difficile, selon le maître d’école (Laurence Fishburne), seul le vrai baiser d’amour peut changer les règles et envoyer les filles dans leurs écoles et leur destinée légitimes. Mais quand un personnage sombre et dangereux (Kit Young) avec des liens mystérieux avec Sophie réapparaît et menace de détruire entièrement l’école et le monde au-delà, le seul moyen d’avoir une fin heureuse est de survivre d’abord à leur conte de fées de la vie réelle. »

Paul Feig dirige L’école du bien et du mal

Netflix

Paul Feig a réalisé L’école du bien et du mal. Le film met en vedette Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone et Rachel Bloom avec Kerry Washington et Charlize Theron. Sont également présentés Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett, Ally Cubb, Rosie Graham, Joelle, Chinenye Ezeudu, Oliver Watson, Ali Khan, Myles Kamwendo et Misia Butler.

Une première bande-annonce officielle du film a également été publiée précédemment. La bande-annonce fournit quelques extraits des différents personnages du film, bien qu’elle soit un peu brève. Avec l’art clé et la date de sortie maintenant ici, une bande-annonce complète officielle devrait également arriver dans un proche avenir.

L’école du bien et du mal commence à diffuser sur Netflix dans le monde le 23 octobre 2022.