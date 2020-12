L’école anti-LGBT de Karen Pence «  a remis près d’un million de dollars en fonds fédéraux  »

Le vice-président américain Mike Pence et son épouse Karen. (Mark Wilson / Getty)

La tristement célèbre anti-LGBT + où Karen Pence est enseignante a reçu «près d’un million de dollars de fonds fédéraux» destinés à aider les petites entreprises pendant la pandémie COVID-19.

Karen Pence, l’épouse du vice-président américain Mike Pence, enseigne l’art à la conservatrice Immanuel Christian School en Virginie.

Selon la Small Business Administration des États-Unis, le programme de protection des chèques de paie (PPP) «est un prêt destiné à inciter directement les petites entreprises à maintenir leurs travailleurs sur la liste de paie», mais il a été révélé que l’école anti-LGBT + a reçu une gros paiement.

L’école, qui applique des politiques strictement anti-LGBT +, a reçu 725000 € (539679 €) au titre du PPP, selon le Lame de Washington, et l’école privée affirme que l’argent a sauvé les 115 emplois.

Mais Kyle Herrig, président de l’organisme de surveillance du gouvernement Accountable.US, a déclaré à la publication dans un communiqué: «Il est honteux qu’une institution qui discrimine les Américains LGBT + ait reçu près d’un million de dollars de fonds publics.

«Cet argent était destiné à aider les petites entreprises maman et pop à respecter la masse salariale et à garder les lumières allumées – au lieu de cela, les riches et bien connectés ont encaissé.»

Lorsque l’administration Trump a annoncé le programme PPP, elle a publié une liste d’organisations qui avaient reçu plus de 150000 dollars.

Parmi eux, il n’y avait que deux organisations LGBT + de premier plan, tandis que les groupes haineux anti-LGBT + et les télévangélistes homophobes ont reçu jusqu’à 16 millions de dollars de prêts.

L’école chrétienne où Karen Pence enseigne interdit aux étudiants de parents de même sexe.

Les politiques d’admission et d’emploi de l’Emmanuel Christian School sont discriminatoires à l’égard des étudiants, des familles et des membres du personnel LGBT +.

Les familles des futurs étudiants sont tenues de suivre un accord parental qui se lit, en partie: «Je comprends que l’école se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser l’admission à un candidat ou d’interrompre l’inscription d’un étudiant si l’atmosphère ou la conduite au sein d’un foyer particulier, les activités d’un parent ou d’un tuteur, ou les activités de l’élève sont contraires ou s’opposent au style de vie biblique enseigné par l’école.

«Cela inclut, mais sans s’y limiter, les comportements contumaces, les conduites de division et la participation, le soutien ou l’approbation de l’immoralité sexuelle, l’activité homosexuelle ou l’activité bisexuelle, la promotion de telles pratiques ou l’incapacité de soutenir les principes moraux de l’école. «

Les futurs employés de l’école sont également tenus de signer un document dans lequel ils s’engagent à «maintenir un style de vie basé sur les normes bibliques de conduite morale», ce qui comprend la compréhension que le mariage ne peut avoir lieu qu’entre un homme et une femme et que les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu que entre un couple hétérosexuel marié.