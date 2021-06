L’éclipse solaire du «cercle de feu» impressionne les observateurs du ciel (Photos)

La première éclipse solaire de l’année n’a pas déçu.

Tôt jeudi matin, la lune a presque entièrement bloqué le soleil, ne laissant qu’un « anneau de feu » visible. Bien que les observateurs du ciel dans seulement quelques endroits (parties du Canada, du Groenland et du nord de la Russie) aient été traités à cette éclipse annulaire (l’effet d’anneau de feu), de nombreux autres endroits étaient situés le long du chemin de l’éclipse solaire partielle.

Les habitants de certaines parties de l’est des États-Unis et du nord de l’Alaska, une grande partie du Canada et certaines parties des Caraïbes, de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique du Nord, étaient aux meilleurs endroits pour attraper la lune et prendre une grosse bouchée du soleil pendant l’éclipse solaire partielle (le temps le permet). Voici un aperçu de quelques-unes des vues époustouflantes capturées par les observateurs d’éclipses.

(Crédit image : Islam Dogru/Agence Anadolu via Getty Images)

New York a eu droit à une éclipse solaire partielle ce matin, comme le montre cette image étrange capturée le 10 juin 2021.

(Crédit image : Brian Lawless/PA Wire/PA Images)

L’éclipse solaire partielle est suspendue derrière une statue de Notre-Dame, l’étoile de la mer sur le mur de Bull à Dublin, le 10 juin 2021. Les observateurs du Royaume-Uni et d’Irlande ont vu un croissant de soleil au lieu du « cercle de feu » formé par l’anneau éclipse.

(Crédit image : NASA/Bill Ingalls)

Bill Ingalls, photographe contractuel senior pour le siège de la NASA, était installé à Arlington, en Virginie, où il avait une vue fantastique sur Washington, DC Ici, la lune a pris une bouchée du soleil.

(Crédit image : NASA/Bill Ingalls)

Depuis Arlington, Ingalls avait une vue imprenable sur le Capitole des États-Unis, vu ici alors que le soleil se lève derrière lui.

Au cours d’une éclipse solaire annulaire ou partielle, aucune partie du phénomène n’est sûre à regarder sans des lunettes d’éclipse solaire appropriées ou d’autres filtres appropriés. Regarder directement le soleil peut endommager vos yeux.

(Crédit image : NASA/Bill Ingalls)

Ingalls a capturé une autre magnifique photo de l’éclipse solaire partielle juste au moment où le soleil se levait derrière le Capitole américain, le jeudi 10 juin 2021, vu d’Arlington, en Virginie.

(Crédit image : NASA/Bill Ingalls)

Au cours de l’éclipse solaire partielle, Ingalls a observé une partie de l’ombre extérieure plus claire de la lune (appelée pénombre) qui traversait le soleil. Alors que la lune passait devant le soleil, cette ombre a semblé prendre une bouchée géante de l’étoile de la Terre. Pour les téléspectateurs aux États-Unis, la première écoute a eu lieu avant, pendant et peu après le lever du soleil. Ici, Ingalls a pris une autre photo de l’éclipse partielle d’Arlington, en Virginie, juste derrière la Statue de la Liberté au sommet du Capitole des États-Unis.

(Crédit image : NASA/Aubrey Gemignani)

La photographe de la NASA Aubrey Gemignani était stationnée dans le Delaware, où elle a aperçu l’éclipse solaire partielle alors que le soleil se levait derrière le phare Delaware Breakwater, à Lewes Beach.

(Crédit image : Gary Hershorn/Getty Images)

Le soleil se lève à côté de la Statue de la Liberté lors de l’éclipse solaire partielle du 10 juin 2021 à New York. Une partie des États-Unis a vu le lever du soleil partiellement éclipsé, tandis que d’autres parties de l’hémisphère nord ont été traitées par l’effet « anneau de feu » de l’éclipse solaire annulaire. Ici, la couronne de Lady Liberty est éclairée par les rayons du soleil.

(Crédit image : NASA/Aubrey Gemignani)

Gemignani capture une autre image magnifique de l’éclipse solaire partielle alors que le soleil se lève à Lewes, Delaware.

