L’éclipse solaire de l’« Anneau de feu » de 2021 ravit les astronomes avec un spectacle au lever du soleil

La lune a bloqué une partie du soleil lors d’une éclipse solaire jeudi 10 juin, apparaissant comme une éclipse solaire partielle pour potentiellement des millions de spectateurs et comme un « anneau de feu » étonnant pour certains observateurs bien placés.

L’éclipse solaire annulaire de 2021 était à son meilleur pour les spectateurs des latitudes les plus septentrionales – le nord du Canada, le Groenland et la Scandinavie – avaient les meilleures places. À partir de là, la lune a semblé bloquer (mais pas complètement couvrir) le soleil, laissant un effet lumineux « d’anneau de feu » visible autour de la lune.

Lorsque le temps le permettait, une éclipse partielle pouvait être observée depuis les latitudes nord de l’Europe et de l’Amérique. La vue était un régal pour ceux de l’est de l’Amérique du Nord, où l’éclipse s’est produite juste au moment où le soleil se levait, conduisant à une vue spectaculaire.

Image 1 sur 4 Le soleil éclipsé se lève sur le Capitole des États-Unis le 10 juin 2021, dans une image du photographe de la NASA Bill Ingalls. (Crédit image : NASA/Bill Ingalls) Image 2 sur 4 Une vue du soleil partiellement éclipsé se levant au-dessus du phare Delaware Breakwater le 10 juin 2021, par Aubrey Gemignani. (Crédit image : NASA/Aubrey Gemignani) Image 3 sur 4 Le soleil éclipsé se levant au-dessus de Toronto le 10 juin 2021, vu par Steve Russell. (Crédit image : Steve Russell/Toronto Star via Getty Images) Image 4 sur 4 Une éclipse solaire partielle vue au lever du soleil avec le bâtiment du Capitole des États-Unis sur une image prise le 10 juin 2021 par le photographe de la NASA Bill Ingalls. (Crédit image : NASA/Bill Ingalls)

Éclipse « Anneau de feu » 2021 (Crédit image : NASA/Bill Ingalls)

Alors que les observateurs de la côte est des États-Unis devaient se lever tôt pour profiter du spectacle, ils ont été récompensés par une vue magnifique sur une éclipse de lever de soleil qui, à de nombreux endroits, couvrait plus de 70 % du soleil. Cependant, aux États-Unis également, les conditions météorologiques ont mis à rude épreuve les nerfs des observateurs lève-tôt.

La photographe Imelda Joson et son mari Edwin Aguirre, tous deux vétérans chasseurs d’éclipses et photographes du ciel, ont observé l’éclipse depuis le terminal de croisière Black Falcon à Boston, Massachusetts et ont expliqué à 45secondes.fr comment les nuages ​​épais émergeant peu de temps avant le lever du soleil avaient presque gâché la journée pour eux.

Image 1 sur 3 Un avion vole devant le soleil partiellement éclipsé sur cette superbe photo des photographes Imelda Joson et Edwin Aguirre au Black Falcon Cruise Ship Terminal à Boston le 10 juin 2021. (Crédit image : Imelda Joson et Edwin Aguirre/Joson Images) Image 2 sur 3 Les spectateurs observent une éclipse solaire partielle depuis le terminal des navires de croisière Black Falcon à Boston, Massachusetts, le 10 juin 2021. (Crédit image : Imelda Joson et Edwin Aguirre/Joson Images) Image 3 sur 3 Une mouette vole devant le soleil partiellement éclipsé sur cette superbe photo des photographes Imelda Joson et Edwin Aguirre au Black Falcon Cruise Ship Terminal à Boston le 10 juin 2021. (Crédit image : Imelda Joson et Edwin Aguirre/Joson Images)

« [We] Nous sommes arrivés à 4h30 du matin. Le ciel à l’est était dégagé, nous étions donc très optimistes quant à l’obtention de bons clichés de l’éclipse », ont-ils déclaré. « Cependant, à mesure que nous nous rapprochions du lever du soleil, des nuages ​​épais ont commencé à se former le long de l’horizon. Le soleil n’a dégagé le banc de nuages ​​que juste avant l’éclipse maximale à 5h33 du matin. À ce moment-là, le soleil était déjà assez haut et brillant, c’est donc devenu un défi de photographier le croissant solaire. »

Malgré l’heure matinale, une dizaine de personnes se sont présentées pour assister à l’événement. Joson et Aguirre ont dit.

Les éclipses solaires annulaires se produisent lorsque la lune est un peu trop proche de la Terre pour bloquer complètement la face du soleil (une éclipse solaire totale) vue depuis la surface de notre planète. Au lieu de cela, il laisse un mince anneau de feu appelé anneau autour de la lune ombrée.

L’orbite de la lune autour de la Terre est inclinée, de sorte qu’elle ne s’aligne pas toujours avec le soleil lorsqu’elle est dans sa « nouvelle » phase. Lorsqu’ils s’alignent parfaitement, nous voyons une éclipse solaire totale, tandis que d’autres fois, une éclipse solaire partielle ou un événement annulaire comme celui d’aujourd’hui sont visibles.

À Ronkonkoma, New York, Jason Materazo, 16 ans, a capturé une vue imprenable sur l’éclipse solaire partielle au lever du soleil avec un appareil photo reflex numérique Nikon et un téléobjectif de 55 mm.

Jason Materazo, un observateur du ciel de 16 ans, capture cette vue de l’éclipse solaire partielle du 10 juin 2021 visible depuis Ronkonkoma, New York, au lever du soleil juste après 5 h 26 HAE. (Crédit image : Jason Materazo)

« C’était notre deuxième expérience d’éclipse solaire. En août 2017, nous avons voyagé de New York au Tennessee pour voir l’éclipse solaire totale », a déclaré Joseph, le père de Materazo, à 45secondes.fr dans un e-mail. « Nous prévoyons également de voir l’éclipse d’avril 2024. Le moment le plus excitant a été lorsque les cornes du soleil levant sont apparues pour la première fois à l’horizon. »

Skywatcher James Logue a capturé une vue imprenable sur l’éclipse depuis Jim Thorpe, en Pennsylvanie, et a convenu que la vue était incroyable, même s’il ne s’agissait que d’une éclipse partielle.

« C’était passionnant de voir l’éclipse », a déclaré Logue à 45secondes.fr dans un e-mail. « Je savais que nous n’obtiendrions pas la version » anneau de feu « ; et, à cause de la couverture nuageuse, j’espérais qu’elle ne serait pas complètement obscurcie. »

Un croissant de soleil culmine à travers les nuages ​​alors qu’un oiseau survole cette superbe photo de l’observateur du ciel James Logue, qui a pris la photo de Jim Thorpe, en Pennsylvanie, lors de l’éclipse solaire partielle du 10 juin 2021. (Crédit image : James Logue)

Mais ces nuages ​​​​ont finalement conduit à un instantané époustouflant, a ajouté Logue.

« Les nuages ​​​​que nous avons vraiment aidés, je pense », a-t-il déclaré. « J’aime la photographie, et quand un événement comme celui-ci se produit, je n’ai qu’à sortir et à prendre les photos. »

La photo de Logue montre une vue agrandie du soleil à travers un appareil photo Nikon CoolPix P1000, qu’il vient d’acheter le mois dernier, alors que l’éclipse s’élevait de derrière des montagnes.

« Cela a ressemblé à un voilier naviguant un instant », a-t-il déclaré. « En montant plus haut, l’éclipse était assez claire et sans équivoque. »

Au Royaume-Uni, la météo britannique typique a gâché l’expérience de la plupart des observateurs du ciel passionnés, qui ont préparé leurs projecteurs à sténopé et leurs lunettes de soudage pour observer la modeste éclipse de 25 % peu après 11 h, heure locale.

L’un de ces observateurs du ciel était l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Tim Peake, qui a tweeté une recommandation de passer à une webdiffusion de la NASA à la place.

« Si (comme moi) vous regardez un ciel nuageux, vous pouvez toujours suivre l’#SolarEclipse partielle d’aujourd’hui sur la @nasa », Peake a écrit sur Twitter.

Si (comme moi) vous regardez un ciel nuageux, vous pouvez toujours suivre l’#SolarEclipse partielle d’aujourd’hui sur le flux en direct de la @nasa ici 👇 Cela commence dès maintenant et la couverture maximale au Royaume-Uni sera à 11h14.https : //t.co/Xq2Lf4NHub10 juin 2021 Voir plus

Les Britanniques, cependant, ont abordé la météo britannique par excellence avec un humour britannique par excellence.

« Pour toute demande de licence concernant mon incroyable photo d’éclipse solaire, veuillez nous contacter », observateur Tony Shepherd a écrit sur Twitter tout en partageant une « magnifique » image de la couverture nuageuse.

Pour toute demande de licence concernant mon incroyable photo d’éclipse solaire, veuillez nous contacter. #Éclipse Solaire pic.twitter.com/W7wDCQBqQn10 juin 2021 Voir plus

Mais pour certains, un coup de chance presque divin est intervenu à un moment crucial, leur permettant de visualiser l’éclipse malgré les conditions extrêmement défavorables.

Le skygazer londonien et communicateur en astronomie Tom Kerss, observant depuis le quartier londonien de Greenwich, tweeté peu de temps après le pic de l’éclipse.

« Une chance incroyable pour une pause dans le nuage pendant la plus grande éclipse ! Puis à 11h14, le nuage s’est retourné. Wow ! Star-struck #SolarEclipse. »

Une chance incroyable pour une pause dans le nuage pendant la plus grande éclipse ! Puis à 11h14, le nuage s’est retourné. Wow! #SolarEclipse pic.twitter.com/j9s27skw3410 juin 2021 Voir plus

Il a accompagné le tweet d’une vidéo du croissant du soleil émergeant dans un minuscule espace entre les nuages ​​avant de disparaître à nouveau dans la grisaille.

Jason Betzner, professeur de sciences de la Terre et géologue observant l’éclipse depuis Yorktown, en Virginie, était également à la merci de la couverture nuageuse.

« J’ai eu une petite pause chanceuse dans les nuages ​​pour voir l’#annulareclipse ce matin », il a écrit sur Twitter après l’éclipse maximale à 6h14, heure de l’Est :

J’ai eu une courte pause chanceuse dans les nuages ​​pour voir l’#annulareclipse ce matin à Yorktown, en Virginie. #SolarEclipse @JeffEdmondsonWX @BeckePhysics @StormHour @NASA_Wallops @CanonUSAimaging pic.twitter.com/IPpOuRWwte10 juin 2021 Voir plus

Il a accompagné le tweet d’une photo du croissant du soleil regardant à travers les nuages ​​au-dessus de l’horizon.

Également pour Mike Cohea, observant depuis Narragansett, Rhode Island, le soleil levant éclipsé est sorti des nuages ​​juste à temps pour une prise de vue époustouflante.

#annulareclipse partiel de ce matin de Narragansett, #RhodeIsland alors qu’il émerge des nuages. #Éclipse pic.twitter.com/WtBIDfgn9410 juin 2021 Voir plus

Le météorologue Justin Berk a tweeté une image étrange du croissant solaire géant dans le rouge de l’aube au-dessus de la ligne d’horizon de Baltimore.

Gagnant! Lever du soleil en croissant ☀️🌙🌎❤️#PartialSolarEclipse sur Baltimore de mon ami Tim Shahan #SolarEclipse pic.twitter.com/C7yXaUtKDn10 juin 2021 Voir plus

Le photographe de vol spatial John Kraus a partagé une photo tout aussi puissante du croissant contre le ciel ambré derrière le pont Mackinac dans le nord du Michigan.

« La superbe #SolarEclipse d’aujourd’hui, vue juste après le lever du soleil derrière le pont Mackinac dans le nord du Michigan », Kraus a tweeté.

La superbe #SolarEclipse d’aujourd’hui, vue juste après le lever du soleil derrière le pont Mackinac dans le nord du Michigan. pic.twitter.com/OSyv1Q6Iqb10 juin 2021 Voir plus

L’éclipse solaire annulaire de jeudi a suivi une superbe éclipse de lune de sang de Super Flower le 26 mai, la seule éclipse lunaire totale de l’année. Il y aura une autre éclipse solaire en 2021, mais ce sera au tour de l’hémisphère sud de voir le soleil bloqué par la lune.

Une éclipse solaire totale se produira le 4 décembre, et bien qu’elle puisse être encore plus impressionnante que l’événement de jeudi, elle sera difficile à voir sous son meilleur jour. Le chemin de la totalité de l’événement ne couvrira que des parties de l’Antarctique et de l’océan voisin.