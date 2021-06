L’éclipse solaire du « cercle de feu » arrive jeudi 10 juin et voici quand vous pourrez la regarder.

L’éclipse sera visible sera partiellement visible depuis les États-Unis, le nord du Canada, l’Europe, l’Asie du Nord, la Russie et le Groenland, selon l’heure et la date. Vous pouvez également le regarder en direct en ligne avec plusieurs webémissions en direct, et si vous habitez dans l’une des zones où il est visible et où il est sécuritaire de voyager, vous pouvez le regarder à l’extérieur – assurez-vous simplement de porter une protection oculaire appropriée.

Les éclipses solaires se produisent lorsque la lune passe devant le soleil, du point de vue de notre planète. Les éclipses solaires totales – qui sont relativement rares – se produisent lorsque la lune couvre tout le soleil; l’orbite de la lune est inclinée par rapport au soleil et ne s’aligne pas toujours parfaitement. Un « anneau de feu » ou une éclipse annulaire se produit lorsque la lune est près de son point le plus éloigné de la Terre pendant une éclipse, de sorte que la lune apparaît plus petite que le soleil dans le ciel et ne bloque pas tout le disque solaire.

Webémissions : Comment regarder l’éclipse solaire du «cercle de feu» en ligne le 10 juin

Un couple observe une éclipse solaire au-dessus de Zhengzhou, en Chine, le 15 janvier 2010 (Crédit image : STR/AFP/Getty)

A quelle heure est l’éclipse solaire ?



Éclipse « Anneau de feu » 2021

Les premiers endroits où vous pouvez voir la phase partielle de l’éclipse – où la lune prend une « morsure » du soleil – se produira à 04h12 HAE (0812 GMT); l’heure locale varie en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez voir une éclipse partielle si vous vivez au nord et à l’est d’une ligne allant à peu près d’Edmonton, en Alberta, à Des Moines, en Iowa, en passant par Savannah, en Géorgie.

L’éclipse annulaire commencera à être visible dans les régions du nord assez chanceuses pour la voir à 5 h 49 HAE (09 h 49 GMT), selon l’heure et la date. L’éclipse maximale se produira à 6h41 HAE (1041 GMT) dans la région polaire nord, où la phase annulaire durera environ 3 minutes et 51 secondes.

L’annularité sera mieux visible au Canada, car le chemin commence sur la rive nord du lac Supérieur et est très visible dans le Bouclier canadien du nord-ouest de l’Ontario et la toundra arctique canadienne. Malheureusement, ceux qui vivent aux États-Unis ne pourront pas voir le « cercle de feu » en personne car la frontière avec le Canada a été fermée aux voyages non essentiels en raison de la pandémie.

Le dernier aperçu de l’éclipse annulaire se produira à 7h33 EDT (1133 GMT), tandis que le dernier emplacement visible de l’éclipse partielle le verra à 9h11 EDT (1311 GMT).

Si vous ne pouvez pas attraper cette éclipse pour une raison quelconque, la plus grande éclipse de 2021 – une éclipse solaire totale en Antarctique et partielle en Afrique du Sud et dans l’Atlantique Sud – aura lieu le 4 décembre, selon la NASA. Mais si vous pouvez le voir, voici où l’éclipse est visible depuis certaines parties des États-Unis et des villes du monde entier

Les horaires des éclipses solaires ci-dessous offrent des perspectives d’observation pour diverses villes des États-Unis et du monde entier. Si le moment de l’éclipse maximale se produit avant le lever du soleil, la magnitude de l’éclipse – le pourcentage du soleil qui est couvert par la lune – est indiquée par un astérisque

. Calendrier américain de l’éclipse solaire du 10 juin Emplacement Fuseau horaire lever du soleil Max. éclipse Ordre de grandeur L’éclipse se termine Chicago, Illinois CDT 5h18 5h18* 35,6% 5h39 Minneapolis, Minnesota CDT 5h29 5h29* 30,4% 5h46 New York, État de New York EDT 5h24 5h32 79,7% 6h30 du matin Boston, Massachusetts EDT 5h07 5h33 80,0% 6h32 Montréal, PQ EDT 5h05 5h39 85,0% 6h38 Québec, PQ EDT 04h51 5h39 85,0% 6h40 Toronto, Ontario EDT 5h36 5h40 86,2% 6h38 Washington DC EDT 5h45 5h45* 68,6% 6h29 Cleveland, Ohio EDT 5h55 5h55* 66,6% 6h35 Charleston, Caroline du Sud EDT 6h14 6h14* 11,7% 6h21 Indianapolis, IN EDT 6h19 6h19* 29,4% 6h35 Knoxville, Tennessee EDT 6h21 6h21* 12.3% 6h28 Yarmouth, N.-É. ADT 5h42 6h33 78,6%

7h33 Calendrier de l’éclipse solaire du 10 juin en Europe et en Afrique Emplacement L’éclipse commence Éclipse maximale Ordre de grandeur L’éclipse se termine Casablanca 9h02 9h22 2,50% 9h41 Madrid 9h01 9h42 11,20% 10h26 Paris 9h12 10h11 23,30% 11h14 Londres 9h08 10h12 30,90% 11h21 Reykjavík 9h06 10h17 69,40% 11h32 Berlin 9h36 10h38 23,90% 11h42 Oslo 9h30 du matin 10h42 42,50 % 11h56 Stockholm 9h42 10h53 38,10% 12h05 Helsinki 9h52 11h04 38,30 % 12h14 Moscou 10h22 11h26 26,50%

12h27

