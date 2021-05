L’éclipse lunaire totale de ce mercredi rendra la supermoon rouge sang

Si le plein lune semble inhabituellement grand et rougeâtre ce mercredi (26 mai), ne vous inquiétez pas; comptez-vous chanceux d’avoir attrapé la seule éclipse lunaire totale de 2021.

La pleine lune de mai a beaucoup de choses à faire. En plus de l’éclipse lunaire totale, qui lui vaut le nom de «lune de sang», car elle aura une teinte rougeâtre, cette lune est une super lune et la pleine lune la plus proche de l’année, battant la pleine lune d’avril de 98 miles (157 kilomètres), ce qui signifie qu’il apparaîtra infiniment plus grand aux observateurs du ciel sur Terre . De plus, la pleine lune de mai est connue sous le nom de Flower Moon, du nom des fleurs sauvages qui fleurissent dans l’hémisphère nord.

Comme pour toute éclipse lunaire, les questions abondent: quel est le meilleur moment et le meilleur endroit pour voir la supermoon et l’éclipse lunaire totale? Pourquoi la lune apparaîtra-t-elle rouge? Vaut-il la peine d’acheter des jumelles spéciales ou un télescope? Continuez à lire pour le découvrir.

Le 26 mai, la lune atteindra son maximum à 7 h 14 HAE (11 h 14 UTC). Cependant, la pleine lune atteint le périgée, ou sa distance la plus proche de la Terre, la veille à 21h21 HAE le mardi 25 mai (0121 26 mai UTC), selon 45secondes.fr , un site sœur de 45Secondes.fr. Habituellement, la lune est en moyenne à 384 500 km de la Terre, mais à ce moment-là, la pleine lune sera à 357 311 km de la Terre, Heavens Above rapporté , ce qui en fait une super lune.

La plupart des gens, cependant, auront les yeux ouverts pour l’éclipse lunaire totale. Si le temps le permet, les observateurs du ciel dans les endroits suivants verront la lune devenir totalement éclipsée par l’ombre de la Terre et virer au rouge rouillé pendant environ 14 minutes: Australie, certaines parties de l’ouest des États-Unis, l’ouest de l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est, selon timeanddate.com . Mais d’autres régions du monde et tous les États-Unis pourront voir au moins une partie de l’éclipse lunaire, y compris ses phases partielle et pénombre.

Pendant l’éclipse lunaire du 26 mai, les meilleurs sites d’observation aux États-Unis seront Hawaï, l’Alaska et les États de l’ouest. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Lors d’une éclipse lunaire, la Terre passe entre la lune et le soleil, ce qui signifie que l’ombre de la Terre tombe sur la lune. En règle générale, la lune est pleine et brillante lorsqu’elle est opposée au soleil, car l’orbite de la lune est inclinée d’environ 5 degrés par rapport au plan de l’orbite terrestre, ce qui évite l’ombre de la Terre, 45secondes.fr a signalé . Parfois, y compris le 26 mai, la lune tombe dans une ou plusieurs des ombres de la Terre: l’ombre pénombre extérieure et faible de la Terre, qui conduit à une éclipse pénombre, et l’ombre sombre intérieure de la Terre, connue sous le nom d’ombre, qui peut conduire à une ou éclipse lunaire totale.

Si la lune n’est que partiellement dans l’ombre, les observateurs du ciel sont traités à une éclipse partielle. Mais une fois que la lune sera entièrement dans l’ombre, ou l’ombre la plus sombre de la Terre, elle atteindra la totalité, a rapporté 45secondes.fr. À ce moment, la lune apparaîtra rouge rouille. Cela se produit parce que même si la Terre bloque la lune du soleil, la lumière du soleil tourne toujours autour de la Terre; cette lumière traverse notre atmosphère, qui filtre les longueurs d’onde plus courtes, comme le bleu, mais laisse passer les longueurs d’onde rouges et oranges, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Ces longues longueurs d’onde rougeâtres ont ensuite frappé la lune, lui faisant apparaître un bordeaux terne.

Lors d’une éclipse lunaire totale, la lune tombe directement dans l’ombre sombre de la Terre. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA

L’éclipse entière durera environ cinq heures. Voici un calendrier à garder à portée de main: l’éclipse pénombre commence à 4 h 47 HAE le 26 mai (8 h 47 UTC); ensuite, l’éclipse partielle commence à 5 h 44 HAE (9 h 44 UCT); puis l’éclipse complète se produit à 7h11 HAE (1111 UCT) et dure environ 14 minutes, se terminant à 7h25 HAE (1125 UCT). Au milieu de cela, l’éclipse maximale se produit à 7h18 HAE (1118 UCT).

Après cela, l’éclipse commencera à se calmer. L’éclipse partielle se termine à 8h52 HAE (1252 UTC) et l’éclipse pénombre se termine à 9h49 HAE (1349 UTC), signalant la fin de l’éclipse de Flower Moon, selon timeanddate.com. À New York, seule l’éclipse pénombre initiale sera visible car le soleil se lève à 5 h 31 HAE ce jour-là, selon sunrise-and-sunset.com .

Certaines parties de l’éclipse seront visibles à travers les États-Unis (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Contrairement à la grande éclipse solaire américaine de 2017, quand elle n’était pas sûr de regarder le soleil , il est parfaitement bien de regarder directement la lune pendant l’éclipse lunaire. En ce qui concerne l’équipement, vous aurez une vue magnifique sans aucun outil. Mais, si vous les avez sous la main, des jumelles peuvent vous aider à voir le terrain accidenté de la lune, tandis qu’un télescope vous aidera à vous concentrer sur des caractéristiques distinctes, telles que des fissures à la surface de la lune appelées rainures, qui se sont formées lors de la lave ancienne sur la lune. une fois les bassins remplis avant le refroidissement et la contraction, La NASA a rapporté .

Que vous voyiez ou non la super lune de sang des fleurs de mercredi, assurez-vous de marquer vos calendriers pour le prochain grand événement lunaire, une éclipse lunaire partielle, se produira le 19 novembre 2021.

