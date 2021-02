L’éclatement du glacier de l’Uttarakhand met en évidence la pression exercée sur les voies navigables d’Asie, l’énergie non durable infra

11 févr.2021 14:38:03 IST

Une explosion glaciaire qui a déclenché une crue éclair mortelle dans l’Himalaya indien ce week-end était une catastrophe en attente de se produire, et susceptible de se répéter dans une région transformée par le changement climatique et le développement incontrôlé des infrastructures, préviennent les experts. L’Asie abrite certaines des plus grandes voies navigables du monde, du Gange et de l’Indus en France au Yangtsé et au Mékong en provenance de Chine, qui serpentent sur des milliers de kilomètres. Ils soutiennent les moyens de subsistance d’un grand nombre d’agriculteurs et de pêcheurs et fournissent de l’eau potable à des milliards de personnes, mais ont subi des pressions sans précédent ces dernières années.

Les températures plus élevées font rétrécir les glaciers qui alimentent les rivières, menacent l’approvisionnement en eau et augmentent également les risques de glissements de terrain et d’inondations, tandis que les critiques accusent la construction de barrages et la pollution d’endommager les écosystèmes fragiles.

« Les fleuves sont vraiment menacés par les projets de développement, le déversement de déchets solides et liquides, l’extraction de sable et l’extraction de pierres », a déclaré Himanshu Thakkar, du South Asia Network on Dams, Rivers and People AFP.

«Le changement climatique est un processus à plus long terme qui s’est déjà installé. Les impacts se produisent déjà.

« Donc, à tous égards, les rivières sont plus menacées. »

La catastrophe en France a apparemment été déclenchée par une explosion glaciaire, qui a déclenché un mur d’eau qui a dévalé une vallée dans l’État d’Uttarakhand, détruisant des ponts et des routes et frappant deux centrales hydroélectriques.

Des dizaines de personnes ont été tuées et plus de 170 autres sont portées disparues après l’accident de la rivière Dhauliganga, qui se jette dans le Gange.

Rétrécissement des glaciers

On ne sait pas encore clairement ce qui a endommagé le glacier et déclenché l’accident, mais on soupçonne que la construction de projets hydroélectriques – dans une zone très sismiquement active – ait pu y contribuer.

« Cette zone est sujette à la vulnérabilité, elle n’est pas appropriée pour ce type de développement hydroélectrique de pare-chocs à pare-chocs », a déclaré Himanshu. « Une bonne planification, une évaluation d’impact, une évaluation géologique appropriée – cela ne s’est pas produit ici. »

Patricia Adams, directrice générale de l’ONG environnementale canadienne Probe International, a déclaré que la construction de barrages dans une telle zone était tout simplement trop dangereuse, car elle rend les collines instables et provoque des glissements de terrain.

Certains ont également mentionné la hausse des températures comme facteur contributif.

Une étude majeure en 2019 a suggéré que les glaciers himalayens avaient fondu deux fois plus vite depuis le début du siècle qu’au cours des 25 années précédentes.

«Les impacts du changement climatique dans l’Himalaya sont réels», a déclaré Benjamin P. Horton, directeur de l’Observatoire de la Terre de Singapour.

En plus d’un plus grand risque d’accidents, la perte de glaciers dans l’Himalaya prive les communautés locales d’eau pour boire et pour l’agriculture, a-t-il déclaré.

Il y a eu d’autres inondations dans la région ces dernières années. En 2013, quelque 6 000 personnes sont mortes lorsque des crues soudaines et des glissements de terrain ont balayé des villages entiers de l’Uttarakhand alors que les rivières gonflées par les pluies de mousson débordaient.

Enregistrer les déluges

Dans la Chine voisine, les inondations se sont également aggravées sur les principaux fleuves.

L’année dernière, le Yangtsé, la plus longue voie navigable d’Asie, a subi des déluges records qui ont tué des centaines de personnes et submergé des milliers de maisons, les écologistes affirmant que les impacts du changement climatique augmentaient.

La Chine a également construit un vaste réseau de barrages, bien que les autorités insistent sur le fait que cette infrastructure aide à atténuer les inondations plutôt qu’à aggraver le problème.

Comme en France, cela s’est avéré controversé, certains accusant les structures de contribuer aux tremblements de terre et aux glissements de terrain.

La construction du barrage de Pékin a fait l’objet de critiques à l’extérieur du pays, en particulier sur le fleuve Mékong, qui commence sur le plateau tibétain en Chine et traverse l’Asie du Sud-Est.

Le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam ont tous été confrontés à une grave sécheresse en 2019, alors que la marée du fleuve a chuté à des niveaux records.

Alors que certains ont souligné le changement climatique, il y a également eu des appels pour que la Chine soit plus transparente sur ses opérations de barrage – Pékin a construit 11 barrages sur sa section du fleuve.

Dans les pays en aval, des dizaines de barrages hydroélectriques ont été construits ou sont prévus – dont beaucoup sont financés par des entreprises soutenues par la Chine – suscitant des inquiétudes quant aux dommages environnementaux.

Certains voient des motifs sinistres dans la construction du barrage du Mékong à Pékin.

Le Parti communiste chinois « contrôle maintenant certaines des rivières les plus puissantes du monde dont dépendent des millions et des millions de personnes dans les pays voisins en aval pour leur nourriture, leur agriculture, leur transport et leur sécurité », a déclaré Adams de Probe International.

