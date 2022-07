L’échec inattendu de Dangerous Relations : un autre film de Netflix l’a surpassé comme le plus reproduit

Netflix

Netflix vient de sortir Liaisons dangereuses, un film captivant, mais maintenant un autre film est arrivé qui l’a surpassé. La rencontrer.

©NetflixLes protagonistes des Liaisons dangereuses

Juillet s’avère être un mois plein de premières pour Netflix. La plateforme, qui renouvelle son catalogue le premier jour de chaque mois, dispose d’un calendrier plein de productions qui promettent d’être couronnées de succès pendant ces 31 jours. Et, malgré le fait qu’ils ne font que commencer à sortir, il y en a déjà la preuve. Eh bien, l’exemple clair est Liaisons dangereusesun film arrivé chez le géant du streaming le 8 juillet.

Liaisons dangereuses englobe le drame et la romance en seulement 2 heures qui ont captivé des milliers de téléspectateurs à travers le monde. De quoi s’agit-il? L’histoire suit la vie de Célène, une adolescente idéaliste qui s’éloigne du dénominateur commun : elle croit au véritable amour et s’intéresse toujours plus aux livres qu’aux réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, la protagoniste est spontanée et n’a pas peur de parier sur son avenir, alors elle se prépare à quitter Paris et à s’installer dans la ville de Biarritz, ce qui l’éloignera de son compagnon, Pierre.

Pourtant, lorsqu’elle arrive dans sa nouvelle maison, Celene doit faire face à l’élite maléfique de sa nouvelle école, dirigée par Vanessa, une ancienne star de cinéma considérée comme la reine d’Instagram. Bien qu’elle ne soit pas seule, mais à ses côtés se trouve Tristán, un célèbre surfeur qui est un séducteur dangereux qui atteint son objectif : faire tomber le protagoniste amoureux. Mais, cet amour qui commence à émerger n’est pas ce qu’elle pense, mais a plus de tours qu’elle ne l’imagine.

Sans doutes, Liaisons dangereuses Il a une intrigue qui a réussi à traverser l’écran et à enchanter le public. De plus, il convient de noter que quelques jours seulement après sa première a réussi à entrer dans le classement des plus joués sur Netflix. Selon la page officielle du géant du streaming qui dévoile ses statistiques, ce film est le premier non anglophone le plus regardé avec un total de 11 010 000 heures vues.

Il faut cependant noter que cela n’en fait pas le film le plus regardé au monde, mais celui qui le dépasse en heures vues est, étonnamment, monstre marin. Ce long métrage a joué un total de 33 520 000 heures, ce qui signifie qu’il dépasse Liaisons dangereuses pour un total de 22 510 000 heures vues. Autant dire que cela fait de ce film le plus abouti, pour l’instant, de la plateforme.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de monstre marin Il dit: « À une époque où des bêtes terrifiantes parcouraient les mers, les chasseurs de monstres étaient considérés comme des héros… et personne n’était plus estimé que le grand Jacob Holland. Mais maintenant, il doit épauler un allié inattendu : Maisie, un petit passager clandestin qui est monté à bord de son navire. Ensemble, ils vivront un voyage épique à travers des eaux inconnues et marqueront l’histoire”.

