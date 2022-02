LeBron James va produire un documentaire sur le joueur de baseball Jackie Robinson

Le célèbre basketteur, James Lebron, continue de faire son chemin en tant que producteur dans l’industrie cinématographique. Votre producteur ININTERROMPUtravaillera sur »Après Jackie » le nouveau documentaire de Chaîne historique qui racontera l’histoire de jackie robinson, le premier Afro-Américain à jouer dans une équipe de baseball professionnelle. L’histoire sera produite par LeBron et une personnalité sportive Maverick Carteren outre, FirelightFilms produira également avec l’organisation de Ligue majeure de baseballainsi qu’avec La Fondation Jackie Robinson.

Bien que Robinson soit un nom familier, connu pour sa bravoure en entrant dans une ligue et pour renverser de nombreux préjugés raciaux qui avaient lieu dans le monde du baseball, d’autres noms qui seront mis en évidence dans le documentaire »After Jackie » ne sont pas reçu la même attention. les joueurs aiment Bill White, Curt Flood et Bob Gibson Ils seront mis en lumière et honorés pour leur détermination à briser les barricades de la haine qui se dressaient sur leur chemin.

Le documentaire présentera une combinaison de lettres personnelles ayant appartenu à Robinson et de vedettes du baseball qui donneront leur point de vue sur la carrière de Robinson, avec des joueurs professionnels tels que CC Sabathia et Mookie Bets. L’organisation de la Ligue majeure de baseball a ouvert ses archives pour fournir à la production un accès complet aux archives de jeux de balle vieilles de plus de 100 ans.

Avec James et Carter, l’équipe de production exécutive est composée de certains des plus grands noms du monde du cinéma, avec le réalisateur lauréat d’un Emmy Award et nominé aux Oscars, Stanley Nelsonet avec le producteur et réalisateur, Andrew Gainesréalisant le documentaire.

Nelson, qui est un « fan de baseball de longue date » autoproclamé, a partagé son enthousiasme à l’idée de travailler sur « After Jackie » dans une déclaration accompagnant l’annonce du documentaire. Commentant qu’il était « ravi » de pouvoir raconter l’histoire de « légendes moins connues » qui sont venues après Robinson, Nelson a partagé un enthousiasme sincère à l’idée de travailler aux côtés de Gaines et a déclaré qu’il était « reconnaissant » à toutes les équipes qui ont amené ce film. à la vie.