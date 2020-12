LeBron James souhaite à Jay-Z un joyeux anniversaire

Jay-Z a eu 51 ans aujourd’hui.

Jay-Z est l’une des plus grandes légendes de l’histoire de la musique et c’est aujourd’hui un jour spécial pour lui alors qu’il célèbre son 51e anniversaire. Lors de journées comme celle-ci, il est important de réfléchir à vos réalisations et à ce que vous avez accompli pendant votre séjour sur la planète Terre tout en décidant de ce que vous voulez continuer à accomplir. Il est indéniable que Jay-Z a des jalons énormes à venir et avec son anniversaire à l’esprit, les fans se sont tournés vers les médias sociaux avec des mots gentils pour un artiste qui a apporté un art incroyable dans la vie des gens. Parmi ces fans, nul autre que LeBron James qui s’est considéré comme un historien du hip-hop. LeBron et Jay-Z sont amis depuis un certain temps maintenant, il est donc logique que James saute sur les réseaux sociaux et souhaite un joyeux anniversaire à son bon ami. « Joyeux Gday à mon grand pote S.Carter alias Young Hov alias Jay-Z !! J’adore mon frère », a écrit James. Bien que Jay-Z ait peut-être 16 ans à l’âge de James, les deux ont accompli pas mal et sont au sommet de leur forme dans leurs domaines respectifs. Cela dit, il est logique qu’ils aient un tel respect mutuel les uns pour les autres. Pour célébrer l’anniversaire de Jay, lisez les commentaires ci-dessous avec certaines de vos chansons préférées de l’artiste. Mark Alberti / Icon Sportswire via