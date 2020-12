LeBron James sort une sneaker de Noël surprise

Cop ou drop?

Les fans de sneakerheads et de LeBron se réjouissent, il y aura une nouvelle chaussure basée autour des vacances de la superstar vétéran. Les fans sont bénis avec les Nike LeBron 18 dans un coloris « X-Mas in LA ». James a lacé les nouvelles baskets lors du match de Noël contre les Dallas Mavericks. La sneaker basse est disponible dans un tissu cousu tout rouge avec une semelle intercalaire mouchetée « neige ». Trois jeûnes étincelants sont placés le long de la langue comme séparation entre les lacets. De subtils accents verts et dorés dansent le long du tissu rouge. Les semelles sont d’un bleu d’hiver et apportent toute la sensation de Noël à la maison. Le « X-Mas in LA » LeBron 18 sortira le 30 décembre pour 225 €. LeBron James et les Los Angeles Lakers cherchent à le reprendre cette année et à remporter un autre championnat. Une victoire en finale cette année ferait des Lakers la franchise avec le plus de championnats de l’histoire de la NBA. Ils sont actuellement à égalité avec les Boston Celtics, leurs rivaux de longue date. Au moment d’écrire ces lignes, les Lakers battent les Mavericks 75-61 au troisième quart de leur match de Noël. Que pensez-vous du coloris LeBron 18 « X-Mas in LA »? Cop ou drop? Faites-nous savoir ci-dessous.