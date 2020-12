LeBron James signe un nouveau contrat massif avec les Lakers

LeBron James signe une prolongation de contrat de 85 millions de dollars de 2 ans avec les Lakers de Los Angeles.

LeBron James est officiellement verrouillé pour les deux prochaines saisons, signant une nouvelle prolongation de contrat incroyablement riche avec les Lakers de Los Angeles. Le roi est de retour, annonçant aujourd’hui son nouvel accord, rapporté par Shams Charania de l’Athletic. Le nouveau contrat dure deux ans et vaut 85 millions de dollars, soit le maximum que l’équipe pourrait offrir. La nouvelle provient de l’agent de LeBron, Rich Paul, qui a précisé que l’accord durait toute la saison 2022-23. Il est intéressant de noter que l’extension dure jusqu’au moment où son fils, Bronny James, serait éligible pour le repêchage de la NBA. Pourraient-ils envisager de faire équipe à ce moment-là? C’est évidemment une énorme nouvelle pour les fans de l’organisation des Lakers, qui a ramené un championnat à Los Angeles la saison dernière pour la première fois depuis longtemps. La franchise est de retour à ses voies gagnantes, qui continueront probablement avec l’ajout de James. Anthony Davis reste un agent libre, malgré tous les signes indiquant son retour chez les Lakers. Nous vous tiendrons au courant de sa situation car d’autres nouvelles devraient être annoncées cette semaine.

Ce n'est que la dernière initiative des Lakers, qui ont été actifs cette intersaison. L'équipe a ajouté Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Wesley Matthews et d'autres joueurs clés, qui seront tous d'excellents ajouts à l'équipe.