LeBron James et Anthony Davis ont eu des nuits difficiles contre les Raptors de Toronto.

Après avoir perdu Kawhi Leonard en agence libre, peu de gens donnaient aux Raptors de Toronto une grande chance d’être bons cette saison. Au lieu de cela, ils ont dépassé les attentes et ressemblent à une équipe qui pourrait se répéter en tant que finalistes de la NBA. Hier soir, ils ont montré exactement de quoi ils étaient faits en battant LeBron James et les Lakers de Los Angeles par un score de 107-92. Le meneur de jeu Kyle Lowry était particulièrement occupé car il a marqué 33 points et a posé toutes sortes de problèmes aux Lakers. Après le match, LeBron a été interrogé sur les Raptors et si les Lakers ont ou non des difficultés à avancer. James a répété qu’il ne s’agissait que d’un match, bien qu’il ne puisse s’empêcher de donner des accessoires aux champions en titre de la NBA. “Bonne équipe. Non si, et ou mais est… bien entraîné… l’ADN du championnat », a déclaré James par ESPN. «Les médias ne leur accordent peut-être pas autant de crédit parce que Kawhi est parti, mais les joueurs savent de quel type d’équipe ils sont.» À l’avenir, les Raptors occupent la deuxième place de la Conférence de l’Est tandis que les Lakers sont les premiers à l’Ouest. En fonction de la façon dont les choses se déroulent, il y a deux équipes qui pourraient facilement se retrouver dans un match de finale de la NBA l’une contre l’autre. Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis de plonger dans ces séries éliminatoires.