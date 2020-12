LeBron James révèle le nouveau surnom de Jared Dudley

LeBron James ne pouvait s’empêcher d’être impressionné par Jared Dudley.

LeBron James et les Los Angeles Lakers sont destinés à de grandes choses cette saison. Après avoir remporté le titre NBA la saison dernière, les Lakers sont maintenant encore meilleurs en termes de composition, et les fans ont hâte de voir ce qu’ils sont capables d’accomplir une fois la saison commencée la semaine prochaine. Jusqu’à présent, en pré-saison, les Lakers ont été assez impressionnants en battant hier soir les Phoenix Suns 112-107. Les Lakers ont utilisé bon nombre de leurs nouveaux joueurs tout en permettant à leur banc de briller. Vers la fin du match, les Lakers ont mis Jared Dudley sur le terrain et il a frappé un tir à trois points qui a aidé à sceller le match. Dudley est devenu un favori des fans à Los Angeles grâce à son leadership et des joueurs comme LeBron l’ont certainement remarqué. En fait, après le match de la nuit dernière, LeBron s’est tourné vers Twitter avec un nouveau surnom pour Dudley, l’appelant « Dagger Dudz ». Image via Twitter Bien que Dudley n’obtienne peut-être pas beaucoup de temps de jeu en saison régulière, on ne peut nier qu’il sera une grande présence dans les vestiaires, en particulier pour le jeune joueur. Dudley est un gars d’équipe par excellence et c’est exactement pourquoi l’équipe a choisi de le recruter pour une autre saison. Dans environ une semaine, les Lakers pourront montrer aux fans exactement de quoi ils sont faits et jusqu’à présent, tout semble très prometteur.