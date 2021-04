LeBron James répond après que le bar de l’Ohio ait interdit les matchs de la NBA jusqu’à son expulsion

Au milieu d’un récent boycott de Space Jam 2 en raison d’un tweet controversé de LeBron James, un bar de l’Ohio a fait la une des journaux après avoir complètement interdit les matchs de la NBA de l’établissement jusqu’à ce que King James soit «expulsé» de la ligue. Saisissant le vent de l’interdiction, James a depuis offert une réponse directe sur Twitter.

Tout a commencé la semaine dernière quand James Lebron a pesé sur la fusillade controversée de la police sur une jeune fille de 16 ans à Columbus, dans l’Ohio. Publiant une image de l’officier identifié comme la personne qui a tiré le coup fatal, James a écrit dans le tweet maintenant supprimé, « VOUS ÊTES SUIVANT ». Le message a été largement critiqué et a même engendré un mouvement de boycott sur les réseaux sociaux Space Jam 2 lors de sa sortie en salles cet été.

L’un des plus grands critiques de LeBron est Jay Linneman, qui possède et dirige le bar Cincinnati Linnie’s Pub. Faisant exception aux commentaires de James, Linneman a décidé d’arrêter de jouer à des matchs de la NBA dans son bar à moins que James ne soit envoyé par la NBA. Dans une publication virale sur Facebook, Linneman a clairement indiqué que quiconque essayait d’assister à un match de basket professionnel tout en prenant un verre devra trouver un autre bar à fréquenter dans la région de West Cincinnati.

« Si quelqu’un veut regarder un match de la NBA, ne venez pas au Linnie’s Pub », lit-on dans le post Facebook de Linneman. « Nous ne les diffuserons pas tant que LeBron James n’aura pas été expulsé de la NBA. »

Plus tard, parlant de l’interdiction avec le Cincinnati Enquirer, Linneman a souligné qu’il était «fatigué des déclarations de tous les athlètes». Il a également déclaré que si le tweet provenait d’un haut fonctionnaire du gouvernement, tel que l’ancien président Donald Trump ou l’actuel président Joe Biden, il y aurait des appels à la «destitution». Le propriétaire du bar soutient que les stars de la NBA et les autres athlètes doivent garder leurs opinions pour eux-mêmes et se concentrer uniquement sur la pratique de leurs sports respectifs.

« Ils ont juste besoin de jouer le match et c’est tout », a-t-il déclaré. « Leur opinion n’a pas vraiment d’importance. Ils utilisent leur position pour pousser leurs opinions, et ce n’est pas juste. »

La nouvelle de la NBA arrachée des écrans du Linnie’s Pub est devenue virale, se dirigeant finalement vers LeBron lui-même. Répondant directement à un reportage documentant l’interdiction, James a écrit sur Twitter samedi: « Aww Damn! J’allais là-bas pour regarder notre match de ce soir et prendre un verre! Bienvenue. »

Aww putain! J’allais là-bas pour regarder notre match de ce soir et prendre un verre! Welp. 🥴 https://t.co/RRfRksjckM – LeBron James (@KingJames) 24 avril 2021

Il n’apparaîtra pas sur les petits écrans du Linnie’s Pub, mais LeBron James sortira sur grand écran cet été. Avec James dans le rôle de lui-même, la suite à venir Space Jam: A New Legacy met en vedette la star de la NBA faisant équipe avec Bugs Bunny et le casting de Looney Tunes pour le jeu de sa vie. Un personnage qui habitude faire partie de l’équipe cette fois-ci est la skunk de bande dessinée Pepe Le Pew, qui a été exclue du film dans une autre controverse entourant Space Jam 2.

Comme James reviendrait au prochain jeu après s’être remis d’une blessure à la cheville, il ne semble pas que la NBA expulsera LeBron pour apaiser Linneman. Malgré le boycott de Twitter, le film de LeBron Space Jam 2: A New Legacy est également toujours en bonne voie pour sortir en salles et sur HBO Max le 16 juillet. Cette nouvelle nous vient de The Cincinnati Enquirer.

Sujets: NBA, Space Jam 2