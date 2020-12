LeBron James réfléchit à 2020

Cette année a été difficile pour de nombreuses raisons.

2020 a été l’une des pires années de mémoire récente et pour de nombreuses raisons. De la pandémie de coronavirus à de nombreux décès de célébrités, il y avait beaucoup à faire en 2020. Politiquement, ce fut une grande année aussi compte tenu de l’élection présidentielle et même de certaines manifestations massives contre les inégalités raciales. Ces manifestations ont été aidées par la NBA, qui a fait participer de nombreux joueurs à des marches dans tout le pays. Pendant ce temps, les joueurs de la bulle NBA ont montré leur soutien au mouvement Black Lives Matter en s’agenouillant pendant l’hymne national. LeBron James était l’une des voix les plus fortes de la ligue lors de ces manifestations et il est clair que LeBron voulait aider autant que possible. Il a même lancé sa campagne «More Than A Vote» comme moyen de responsabiliser les électeurs. Récemment, LeBron a parlé aux journalistes de 2020 et de la façon dont cette année sera mémorable pour de nombreuses raisons. John McCoy / «L’année 2020 a été un enfer d’une année. Le bon, le mauvais, le laid et tout le reste », a déclaré James aux États-Unis aujourd’hui. «C’est quelque chose que nous, les Américains et les gens du monde entier, n’avons jamais vu auparavant. […] Tant de scénarios que vous pouvez vous asseoir devant une cheminée et faire asseoir vos petits-enfants sur vos genoux. Quel que soit le problème dont ils veulent parler pendant un bon moment. J’attends ce moment avec impatience. » Bien qu’il y ait beaucoup à oublier sur 2020, j’espère que 2021 nous donnera beaucoup à espérer. John McCoy / [Via]