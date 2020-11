LeBron James partage une immense enthousiasme pour l’apparition de Dave Chappelle dans « SNL »

LeBron James a hâte de voir le prochain épisode de Dave Chappelle de « Saturday Night Live ».

La star des Lakers, LeBron James, a partagé son enthousiasme pour l’épisode de ce soir de Saturday Night Live sur son Twitter, samedi. Le 7 novembre sera la première fois que l’humoriste légendaire Dave Chappelle accueillera SNL depuis 2016. Douglas P. DeFelice / Gett Images « CHAPPELLE SNL. CE SOIR « , a écrit James. » Mon frère est sur le point de mettre le feu à ce studio ce soir !!!. ALLONS-Y!! » Le moment choisi par Chappelle pour animer l’émission, l’épisode suivant l’élection présidentielle, n’est pas une coïncidence. Son apparition en 2016 était également alignée sur la chute après la victoire présidentielle de Donald Trump. SNL l’acteur Kenan Thompson a parlé de l’apparition de Chappelle avec Jimmy Fallon plus tôt cette semaine: « Je sais que l’émission de samedi va être puissante », a déclaré Thompson à Fallon. « Il [Chappelle] nous a complimentés hier. Il a fait un discours insensé, vous savez, avant la lecture de la table. J’ai fait la même chose il y a des années. Le gars est un orateur tellement prolifique, et il parle avec le cœur et un esprit brillant. Et c’est un tel plaisir d’être là. « James a été fortement investi dans l’élection et a passé la majorité de la semaine à faire l’éloge du président élu Joe Biden sur Twitter et à appeler Donald Trump. Il a publié de nombreux mèmes depuis le jour du scrutin. L’épisode de Chappelle SNL sera diffusé à 23h30. [Via]