LeBron James était une grande raison pour laquelle Don Cheadle a dit oui à Space Jam 2

Au cours d’une longue et distinguée carrière, Don Cheadle a travaillé avec de nombreux grands du cinéma, des acteurs aux cinéastes. Dans le prochain Space Jam: A New Legacy, Cheadle jouera le rôle du méchant face à un titan d’une industrie très différente, le basket-ball. Cheadle jouera aux côtés de LeBron James, qui reprendra le rôle principal de Michael Jordan dans l’original Space Jam. Dans une interview avec EW, Cheadle a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler en face de l’actuel GOAT of Basketball.

« Ce qui m’a été présenté, ce qu’ils voulaient faire de mon personnage, ce qui allait se passer avec LeBron, la vanité du film et l’opportunité de prendre un titre classique comme celui-là et de faire un autre tour dessus avec le dernier GOAT, étant LeBron, je me suis juste dit: « Hé, c’est cool. Pour jouer ce personnage vraiment innovant, dont je ne sais même pas de combien je peux parler, ni de quoi tu sais. Mais je pensais juste que ça allait être une histoire de famille sympa avec LeBron et un personnage sympa à jouer en face de lui. «

Alors que la plupart des détails entourant le personnage joué par Don Cheadle dans le film ont été gardés secrets, nous savons qu’il jouera une IA voyous nommée Al G Rhythm, une entité qui suce James et son fils Dom, joué par Cedric Joe, dans le verset WB Server, pour jouer à un match de basket aux proportions épiques. Là, ils rencontrent une foule de propriétés Warner animées et en direct, en particulier les Looney Tunes, qui incluent Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig et Lola Bunny.

Ironiquement, alors que ce sera la première fois que Cheadle joue une IA voyou, son personnage dans le MCU, Warmachine, a eu une douloureuse rencontre avec un dans Captain America: guerre civile, où le super-héros Android Vision a tiré et a définitivement blessé Warmachine. Cette fois-ci, le personnage IA de Cheadle ne fera probablement rien d’aussi extrême, étant donné qu’il s’agit d’un film pour enfants. Mais selon Malcolm D. Lee, le directeur de Space Jam: un nouvel héritage, Le rôle de Cheadle est toujours destiné à intimider le public.

« Tout d’abord, je voulais travailler avec Don Cheadle depuis que je suis entré dans l’entreprise; depuis que je l’ai vu en tant que Mouse [1995’s] Diable dans une robe bleue. Don est brillant, et il n’est pas facile d’afficher l’intelligence artificielle d’une manière qui soit adaptée aux enfants et qui va traverser comme n’étant pas humaine et qui a toujours des caractéristiques et des émotions humaines. Vos antagonistes doivent être aussi intéressants que vos protagonistes, comme Dark Vador, Hans Gruber. Vous devez avoir quelqu’un qui est formidable, que vous voulez regarder, avec qui vous voulez vous engager et dont vous avez un peu peur. «

Réalisé par Malcolm D. Lee, Space Jam: un nouvel héritage présente une distribution principale composée de LeBron James, Don Cheadle et Sonequa Martin-Green. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 16 juillet. Cette nouvelle vient de Entertainment Weekly.

