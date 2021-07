LeBron James envoie un message aux « Haters » après les débuts de Space Jam à de mauvaises critiques

Le film, qui est une suite du classique Space Jam de 1996, a été publié avec des critiques assez médiocres, le New York Post ne lui donnant qu’une étoile et le qualifiant de « rien de plus qu’un appât nostalgique oubliable », tandis que le Guardian lui a donné un légèrement mieux deux étoiles, mais l’a appelé une « suite en grande partie pas drôle ».

Richard Roeper du Chicago Sun-Times a écrit : « Je n’ai jamais rien vu de tel. J’espère aussi ne plus jamais rien voir de tel, et j’aimerais pouvoir ne pas voir ce que j’ai vu. »

David Sims de l’Atlantique a déclaré : « [It] ressemble à un avant-goût d’un avenir plus terrifiant et cloisonné, dans lequel il est plus important d’avoir une médiathèque encyclopédique que de profiter du travail juste devant vous. »