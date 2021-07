LeBron James applaudit à Space Jam 2 Haters en vantant le succès de la suite

LeBron James se moque de ses « ennemis » en vantant le succès de la nouvelle suite Space Jam : un nouvel héritage. Dans les mois qui ont précédé la sortie du film, Espace Jam 2 avait été en proie à divers problèmes et controverses. En avril, James a personnellement été critiqué pour un tweet controversé qui a conduit de nombreuses personnes à appeler au boycott du nouveau film. Certains sont allés jusqu’à théoriser Space Jam : un nouvel héritage bombarderait à la suite du boycott.

Il s’avère que le nouveau Space Jam est une réussite. Avec un week-end d’ouverture prévu de 32 millions de dollars, la suite est la plus importante à ce jour pour Warner Bros. pendant la pandémie, dépassant même des films comme Godzilla contre Kong. La réception critique a été un peu plus mitigée, mais néanmoins, Warner Bros. – et James – sont ravis de la façon dont Space Jam : un nouvel héritage a joué au box-office. Samedi, James s’est adressé à ceux qui ont boycotté le film en vantant son succès au box-office.

« Salut ennemis! » James Lebron a déclaré sur Twitter, en joignant un lien vers les nouvelles avec l’emoji souriant.

Salut ennemis! https://t.co/ayPGnBZGQU – LeBron James (@KingJames) 17 juillet 2021

C’est finalement une bonne nouvelle pour un film qui avait traité divers problèmes lors de la production. L’une des plus grandes controverses concernant Espace Jam 2 était l’omission de Pepe Le Pew. Bien que le réalisateur d’origine Terence Nance ait prévu de présenter la mouffette du dessin animé dans le film, Malcolm D. Lee a totalement éliminé Pepe de la suite lorsqu’il a pris la relève en tant que réalisateur. Ceux qui critiquaient la décision sont devenus plus frustrés lorsque la bande-annonce a révélé que le gang violent de Une orange mécanique fait partie du film, tout comme Pennywise le clown et d’autres personnages destinés aux adultes.

La refonte de Lola Bunny a également suscité les critiques des fans mécontents de voir le personnage se relooker depuis la dernière fois qu’il l’a vue en 1996. Space Jam. Une scène en avant-première mettant en vedette Porky Pig dans une bataille de rap a également fait jurer que d’autres ne regarderaient pas la suite. Au total, vous avez beaucoup de gens qui boycottent Espace Jam 2 pour diverses raisons, il était donc difficile de dire comment le film allait fonctionner au moment de sa sortie. Heureusement pour James et toutes les autres personnes impliquées,

Dans Space Jam : un nouvel héritage, LeBron James joue le rôle d’une version romancée de lui-même. Semblable au film original, la star de la NBA doit faire équipe avec la Tune Squad pour vaincre une équipe de champions de basket-ball numérisés créée par le maléfique Al-G Rhythm (Don Cheadle) pour sauver son fils (Cedric Joe). La suite met également en vedette Sonequa Martin-Green, Khris Davis, Ceyair J. Wright et Harper Leigh Alexander. Zendaya incarne également la voix de Lola Bunny avec d’autres membres de la distribution, notamment Jeff Bergman, Eric Bauza, Bob Bergen, Candi Milo, Gabriel Iglesias et Fred Tatasciore.

Space Jam : un nouvel héritage joue actuellement dans les cinémas et sur HBO Max. L’original Space Jam est également disponible sur le service de streaming. Cette nouvelle nous vient de LeBron James sur Twitter.

Sujets : Space Jam 2, Space Jam