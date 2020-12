LeBron et Savannah James répondent aux rapports selon lesquels Bronny a glissé dans les DM de Larsa Pippen

LeBron et Savannah James ont réagi aux informations selon lesquelles Bronny James Jr. s’est glissé dans les DM de Larsa Pippen.

LeBron et Savannah James ont répondu aux affirmations selon lesquelles leur fils Bronny James Jr. se serait glissé dans les SM de Larsa Pippen. Joe Robbins / «Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, c’est la merde dont vous parlez», a écrit Savannah sur son histoire Instagram, faisant référence à un rapport de Black Sports Online selon lequel James Jr. DM avait Pippen. «À la fin de la journée, vous parlez tous d’un mineur. Je me fiche du type de «célébrité» que vous pensez qu’il est, c’est un enfant et les conneries doivent cesser. Vous avez tous le bon. James a également raconté son histoire: « Vous êtes tous baisés avec le mauvais maintenant! Bonne chance. Ce ne sera pas mignon! » Pippen et James Jr. ont nié l’authenticité du rapport. « Certaines de ces histoires sont tellement dégoûtantes que les amis de mon fils ne peuvent pas aimer mes photos sans que des personnes n’écrivent des trucs bizarres, c’est fou », a écrit Pippen sur Twitter dimanche. « Je vais te poursuivre en justice pour avoir écrit des mensonges dégoûtants, bizarre. » «Je vais vous poursuivre en justice pour avoir écrit des mensonges dégoûtants, vous bizarre», a-t-elle ajouté, avec une photo du compte Twitter de l’auteur. [Via]