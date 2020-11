L’éblouissante nébuleuse de l’anneau bleu a intrigué les scientifiques pendant 16 ans – et maintenant ils comprennent enfin pourquoi

Les scientifiques ont découvert de nouvelles preuves dans les mystérieux débris fluorescents de l’anneau bleu Nébuleuse cela peut expliquer comment cette étrange structure s’est formée.

La nébuleuse de l’anneau bleu abrite une étoile centrale, appelée TYC 2597-735-1. Un anneau ultraviolet inhabituel entoure l’étoile, que les astronomes ont observée pour la première fois en 2004 à l’aide de la NASA aujourd’hui disparue Galaxy Evolution Explorer (GALEX) télescope spatial. Jusqu’à présent, la formation de cet anneau particulier – qui est en fait lumière ultraviolette invisible qui a été codé en bleu dans les images du télescope – est en grande partie resté un mystère.

«Chaque fois que nous pensions avoir compris cette chose, quelque chose nous disait: ‘Non, ce n’est pas bien’» »Mark Seibert, astrophysicien à la Carnegie Institution for Science, membre de l’équipe GALEX et co-auteur sur la nouvelle recherche, dit dans un communiqué . «C’est une chose effrayante en tant que scientifique. Mais j’aime aussi à quel point cet objet est unique et l’effort que tant de gens déploient pour le comprendre.

On pense que la nébuleuse de l’anneau bleu s’est formée après une collision stellaire, qui a éjecté un nuage de débris chauds dans l’espace. Ces émissions semblent former un anneau autour de l’étoile centrale de la nébuleuse, car l’écoulement de matière forme une forme de cône et la base de l’un des cônes est orientée presque directement vers la Terre. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / M. Seibert (Carnegie Institution for Science) / K. Hoadley (Caltech) / Équipe GALEX)

En utilisant le Observatoire WM Keck à Hawaï, les chercheurs ont découvert que l’anneau bleu est en fait la base d’un nuage en forme de cône d’hydrogène moléculaire brillant qui s’étend loin de l’étoile centrale, vers la Terre. Les nouvelles observations montrent également un deuxième nuage en forme de cône qui s’étend de l’étoile dans la direction opposée.

Les bases des nuages ​​en forme de cône semblent se chevaucher lorsqu’elles sont vues de la Terre, créant la forme d’anneau autour de l’étoile, a déclaré Christopher Martin, physicien au California Institute of Technology (Caltech) et ancien chercheur principal de GALEX, lors d’une conférence de presse. tenue numériquement mardi (17 novembre), avant que la recherche ne soit rendue publique.

Les scientifiques à l’origine de la nouvelle recherche pensent que les nuages ​​de débris fluorescents se sont formés après un étoile solaire est entré en collision et a consommé un plus petit compagnon stellaire il y a seulement quelques milliers d’années. Les observations récentes capturent une phase évolutive inédite d’une collision stellaire.

« La fusion de deux étoiles est assez courante, mais elles deviennent rapidement obscurcies par beaucoup de poussière à mesure que les éjectas se dilatent et se refroidissent dans l’espace, ce qui signifie que nous ne pouvons pas voir ce qui s’est réellement passé », Keri Hoadley, auteur principal du étude et un physicien à Caltech, a déclaré dans le communiqué.

Le moment choisi pour les nouvelles observations était essentiel pour aider les scientifiques à comprendre le phénomène. « C’est comme apercevoir un bébé quand il marche pour la première fois », a déclaré Don Neill, astrophysicien à Caltech et membre de l’équipe GALEX, dans le communiqué. « Si vous clignez des yeux, vous pourriez le manquer. »

C’est ce moment qui a permis aux chercheurs de vraiment voir ce qui se passait. « Nous pensons que cet objet représente une étape tardive de ces événements transitoires, lorsque la poussière disparaît enfin et que nous avons une bonne vue », a déclaré Hoadley. «Mais nous avons également saisi le processus avant qu’il n’en soit trop tard. la nébuleuse se dissoudra dans le milieu interstellaire, et nous ne pourrions rien dire du tout. «

La collision stellaire a éjecté un nuage de débris chauds dans l’espace. Lorsque les débris se sont envolés vers l’extérieur, cela a créé une onde de choc qui, à son tour, a chauffé les molécules d’hydrogène dans le nuage de débris, produisant les émissions ultraviolettes que les scientifiques ont observées pour la première fois en 2004.

Les chercheurs ont également utilisé des données archivées de la NASA Télescope spatial Spitzer et le Explorateur d’enquêtes à grand champ (WISE), qui a révélé un excès d’émissions infrarouges autour de l’étoile centrale de la nébuleuse de l’anneau bleu. Ces observations suggèrent que l’étoile est entourée d’un disque de poussière qui absorbe la lumière de l’étoile puis se réémet dans l’infrarouge. Les chercheurs pensent que ce disque a coupé le nuage de débris entourant l’étoile en deux, créant les deux nuages ​​en forme de cône qui s’étendent dans des directions opposées.

Les résultats ont été publiés aujourd’hui (18 novembre) dans le journal Nature .