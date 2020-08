“Leberkäsjunkie”: retrouvailles avec les ex-stars de la “scène du crime” Bezzel et Mattes

03.08.2020 16h16

Le thriller policier d’Eberhof “Leberkäsjunkie” célèbre sa première TV – avec une rencontre des ex-stars de “Tatort” Sebastian Bezzel et Eva Mattes.

La comédie policière “Leberkäsjunkie” (2019) du réalisateur Ed Herzog (54 ans) sera diffusée pour la première fois à la télévision presque exactement un an après la sortie en salles lundi soir (3 août, 20h15, la première). Dans la sixième adaptation cinématographique d’un thriller à succès de l’auteure Rita Falk (56 ans, “Guglhupfgeschwader”), les téléspectateurs découvrent ce que cela signifie pour les amateurs de viande inconditionnelle lorsque Schmalhans devient soudainement un chef et ne sert que des plats à faible taux de cholestérol. Mais c’est aussi l’amour sous toutes ses facettes passionnées et dramatiques. Et bien sûr, il y a un corps …

Voilà ce qu’est “Leberkäsjunkie”

«Les sentiments sont toujours de la merde!» Cette sagesse profondément ressentie a longtemps été intériorisée par le policier du village de Basse-Bavière Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, 49). C’est pourquoi il ne souffre que modérément lorsque sa petite amie Susi (Lisa Maria Potthoff, 42 ans) repart. Les deux s’occupent à tour de rôle de leur fils Paul (Luis Sosnowski), ce qui ne facilite pas beaucoup le travail de la police. Même quand il y a un incendie sur le Mooshammerhof voisin et qu’une jolie femme de Munich meurt.

Mais ce n’est pas son seul problème: Eberhofer souffre d’une crise de faiblesse, sur quoi il est soumis à un régime strict par le médecin: pas de viande rouge, beaucoup de légumes – et plus de rouleaux de pain de foie! Des conditions si difficiles pour l’enquête sur le meurtre suivante – et pour l’art culinaire de grand-mère (Enzi Fuchs, 83 ans). Sans son vieil ami, le détective privé Rudi Birkenberger (Simon Schwarz, 49 ans), qui se précipite à son aide.

Le suspect dans l’affaire du meurtre comprend la mère de la victime, Mme Grimm (Anica Dobra, 57 ans), le dieu du football local Buengo (Castro Dokyi Affum, né en 1988) et le couple gay, Konrad Ziegler (Manuel Rubey, 41 ans) et Rafael Schäfer . Ce dernier est joué par l’enfant célébré d’aujourd’hui, Robert Stadlober fête son 38e anniversaire le 3 août.

Épisode phare pour les fans de “Scène de crime”

En plus du divertissement habituel de la comédie policière, ce film apporte également une agréable réunion professionnelle à l’ancienne équipe de rêve du lac de Constance «Tatort» (2002 / 2004-2016) Eva Mattes (65 ans) et Sebastian Bezzel (commissaire Kai Perlmann). L’étrange Liesl Mooshammer (Mattes), qui reste avec les Eberhofer sans y être invité, est cependant aussi loin de l’enquêteur souverain Klara Blum que l’Eberhofer de s’abstenir de viande. «C’est un rôle particulièrement sympa pour une actrice que j’ai vraiment apprécié. C’était vraiment quelque chose de différent », s’est enthousiasmé Mattes dans une interview avec spot on news.

Juste avant la première il y a un an à Munich, elle a également raconté comment cette réunion professionnelle est née: «Ed Herzog, le réalisateur du thriller policier Eberhof, a mis en scène trois de nos scènes de crime sur le lac de Constance. Et nous avons tous les trois pensé que ce serait vraiment bien si je jouais aussi. Ed Herzog attendait juste le bon rôle. Il a trouvé le Liesl Mooshammer tellement craqué et remarquable qu’il me l’a offert. «Elle était très heureuse qu’elle puisse maintenant être là aussi.

