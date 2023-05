Leave the World Behind : à quoi ressemblera le film Netflix de Julia Roberts et Barack Obama

in

©GettyLeave the World Behind, le film de Julia Roberts produit par Barack Obama.

Les films de Julia Robert Ils réussissent toujours à être un vrai succès. Que se passerait-il si le sceau d’approbation était ajouté à cette formule ? Netflix et la fabrication de Barack Obama? Cette question trouvera sa réponse avec la première de Laisse le monde derrièrele film qui arrivera cette année et qui aura aussi Ethan Hawke dans l’un des rôles principaux.

2022 a été une année pleine de succès pour la plateforme de streaming. Griffe, Calme sur le devant, Vengeance déjà et Blond ne sont que quelques-unes des bandes qui se sont démarquées. De cette manière, le N rouge tentera de reproduire l’événement et pour cela il prépare des fictions marquantes à intégrer prochainement à son catalogue.

C’est le cas de Laisse le monde derrièreil thriller psychologique qui sera basé sur le livre homonyme de Ruman Alam. Ce n’est pas le seul détail marquant du long métrage. Et c’est que, en plus d’avoir l’auteur comme producteur exécutif, il sera accompagné dans cette position par le Julia Roberts, Tonia Davis, Daniel M. Stillman, Nick Krishnamurthy ou encore Barack et Michelle Obama.

+ De quoi parle Leave the World Behind sur Netflix ?

Le synopsis officiel de Laisse le monde derrière fait remarquer: « Des vacances en famille à Long Island sont interrompues lorsque deux inconnus se présentent et les alertent d’une mystérieuse cyberattaque.”. Le teaser de Netflix déclare : «Avec la menace imminente, les deux familles doivent décider de la meilleure façon de survivre à l’éventuelle crise, tout en luttant pour trouver une place dans un monde qui s’effondre.”.

+ Leave the World Behind : date de sortie et distribution

Laisse le monde derrière Arrive sur Netflix le 8 décembre. En plus de Julia Roberts en tant que protagoniste, le reste du casting sera complété par les performances de Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans et Kevin Bacon.

