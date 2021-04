L’eau sur Mars ne s’est pas asséchée d’un seul coup, selon une étude

Mars ne s’est pas asséché d’un seul coup, mais a fluctué entre des périodes de sécheresse et des périodes plus humides avant de devenir la planète aride qu’elle est aujourd’hui, selon une nouvelle étude.

Des études antérieures ont montré que Mars était autrefois assez humide pour couvrir toute sa surface avec un océan contenant environ deux fois moins d’eau que l’océan Atlantique de la Terre. Cependant, la planète rouge est maintenant une planète extraordinairement aride, mille fois plus sèche que les parties les plus sèches du désert d’Atacama au Chili, l’endroit le plus sec de la Terre, selon la NASA .

Pour faire la lumière sur l’assèchement de Mars, les scientifiques ont analysé les données du rover Curiosity de la NASA sur la planète rouge. La machine explore actuellement la base du mont Sharp, un monticule géant d’environ 5,5 kilomètres de haut s’élevant du centre du cratère Gale de 154 km de large.

L’histoire humide (et sèche) du mont Sharp sur Mars

Officiellement connu sous le nom d’Aeolis Mons, le mont Sharp « est un monticule géant de sédiments – des roches déposées par le vent et l’eau », a déclaré l’auteur principal de l’étude William Rapin, spécialiste des planètes à l’Université de Toulouse en France, à 45secondes.fr. Des travaux antérieurs dataient de 3,6 milliards d’années, la plaçant dans la période hespérienne de Mars, lorsque la planète passait d’humide à sèche.

Des engins spatiaux en orbite autour de Mars avaient déjà fourni des indices sur la composition minérale des pentes du mont Sharp. Maintenant, en utilisant le télescope Remote Micro-Imager sur l’instrument ChemCam de Curiosity, Rapin et ses collègues ont examiné le terrain escarpé du monticule pour donner un aperçu du passé lointain de la planète rouge.

Sur de longues périodes de temps, les événements géologiques peuvent déposer des couches, ou strates, de roches – par exemple, les éruptions volcaniques peuvent déposer de fines couches de cendres ou d’épaisses couches de lave. Les scientifiques peuvent analyser les strates pour en déduire les événements qui les ont créées, éclairant ainsi l’histoire ancienne d’une région ou d’une planète entière.

Cette vue des pentes du mont Sharp montre les différents types de terrain qui ont été et seront explorés par le rover Curiosity. Les structures sédimentaires observées par les images télescopiques de ChemCam (mosaïques A et B) révèlent des indices sur les anciens environnements dans lesquels elles se sont formées. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS / CNES / CNRS / LANL / IRAP / IAS / LPGN)

Les scientifiques se sont concentrés sur des lits sédimentaires d’environ 850 mètres d’épaisseur. La base du mont Sharp se compose d’argiles d’environ 985 pieds (300 m) d’épaisseur probablement associées aux lacs. Au-dessus de cela, les chercheurs ont identifié de larges couches sujettes à l’érosion d’environ 490 pieds (150 m) d’épaisseur, probablement déposées par les dunes soufflées par le vent pendant une longue période de sécheresse. Ensuite, en plus de cela, les scientifiques ont vu de minces couches alternées de roches claires et sombres d’environ 400 m d’épaisseur, typiques des dépôts de plaine d’inondation fluviale, marquant le retour de conditions plus humides.

« Nous pouvons voir les changements de climat enregistrés dans la structure sédimentaire du monticule », a déclaré Rapin. Les scientifiques ont détaillé leurs découvertes en ligne le 8 avril dans la revue Geology.

Des études antérieures ont montré que Mars s’était complètement asséché il y a environ 3 milliards d’années. Ces nouvelles découvertes révèlent que le climat martien a subi plusieurs fluctuations à grande échelle entre les périodes de sécheresse et les périodes luxuriantes de rivières et de lacs avant de devenir complètement aride.

Curiosity doit escalader les contreforts du mont Sharp et percer ses différents lits de roche. Cela pourrait éclairer, par exemple, si les dunes pendant la période sèche étaient constituées de grains de sel ou de silicate.

«Savoir de quoi ils sont faits peut nous aider à comprendre peut-être les raisons des fluctuations climatiques», a déclaré Rapin.

