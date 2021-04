L’eau ne doit être bu qu’après avoir été conservée au moins huit heures dans un récipient en cuivre, alors seulement plus d’avantages sont disponibles.

L’ancien système médical indien Ayurveda déclare que l’eau conservée dans un récipient en cuivre équilibre les trois doshas du corps – Vata, Kapha et pitta. Cette eau est appelée «Tamarajal». Il ne doit être bu qu’après avoir été conservé au moins huit heures dans un récipient en cuivre, ce n’est qu’alors que des avantages maximaux sont obtenus. En consommer deux ou trois fois par jour est suffisant, au moment où l’eau ordinaire peut être bue.

1 Le cuivre est absorbé dans l’eau

L’Organisation mondiale de la santé dit que 2 mg par litre d’eau par jour. La consommation de cuivre est bonne pour le corps. Selon les chercheurs, l’eau conservée dans un récipient en cuivre pendant plusieurs heures absorbe une partie du cuivre. Cette eau en profite à bien des égards.

À l’aide d’aimants, on peut identifier la pureté du cuivre. Essayez de placer des aimants sur le pot, le verre ou la bouteille d’une vitre. S’il colle, le cuivre est frelaté. La vraie couleur cuivrée est rose-orange. Si vous avez déjà un lotus ou une bouteille en cuivre, frottez-le avec du citron puis nettoyez-le avec de l’eau. S’ils prennent des couleurs roses et vives, le cuivre est pur.

2. Comment choisir du vrai cuivre

Frottez la partie intérieure d’un tel récipient avec un gommage. Une meilleure façon est de le frotter avec du citron. Frottez et laissez reposer quelques minutes, puis rincez à l’eau claire. Le bicarbonate de soude peut également être utilisé pour nettoyer les ustensiles en cuivre.

Le cuivre a des propriétés oligo-dynamiques, grâce auxquelles il détruit les bactéries, en particulier les e-coli et les minerais. Ces deux bactéries se trouvent couramment dans l’environnement. Ce sont les principaux facteurs de maladies d’origine hydrique comme la diarrhée, la dysenterie, la jaunisse. Ils sont soulagés en buvant de l’eau de cuivre.

Arthrite et inflammation des articulations Le cuivre a également des propriétés anti-inflammatoires. Le cuivre renforce les os et le système immunitaire, il est donc encore plus bénéfique pour les patients atteints de ces maladies, qui sont principalement des maladies osseuses.

De nos jours, l’acidité, les gaz et l’indigestion sont devenus des substances courantes. Le cuivre est très bénéfique parmi eux. Le cuivre aide à éliminer les bactéries nocives des aliments et élimine l’inflammation de l’estomac.

Il est également utile dans les ulcères d’estomac, l’indigestion et les infections. Il nettoie l’estomac et équilibre le fonctionnement du foie et des reins. Il aide également à éliminer les déchets du corps et à absorber les nutriments.

