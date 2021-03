L’eau et la matière organique retrouvées dans l’échantillon JAXA de l’astéroïde Itokawa sont retournées sur Terre

09 mars 2021 14:28:31 IST

L’analyse d’une particule de l’objet proche de la Terre 25143 L’astéroïde Itokawa a montré que l’objet contenait à la fois de l’eau extraterrestre et de la matière organique. La particule appelée Amazon, du nom du continent sud-américain, a été analysée par une équipe de chercheurs, a rapporté Nouvelles Sci. Les résultats des chercheurs publiés le 4 mars 2021 dans la revue à comité de lecture La nature montre qu’Itokawa évolue depuis des milliards d’années. L’équipe de chercheurs a utilisé l’analyse Raman et la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDX) pour étudier les principaux composants des minéraux dans la particule d’Itokawa.

Les chercheurs affirment que la compréhension des premières réactions chimiques impliquées dans la formation de l’eau peut les aider à étudier l’évolution de composants simples en macromolécules. Le Dr Queenie Chan du Département des sciences de la Terre du Royal Holloway est l’auteur principal de cette étude.

L’astéroïde a été découvert par le programme LINEAR en 1998. Il a été transporté sur Terre par la sonde spatiale Hayabusa de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) en tant que premier astéroïde à faire partie de la mission de retour d’échantillons.

Parlant de l’importance de l’étude de l’astéroïde Itokawa, Chan a déclaré que contrairement aux échantillons de météorites, la possibilité d’une exposition terrestre est moindre dans ces échantillons.

Dans leurs recherches, ils ont détecté des matières organiques chauffées et non chauffées à moins de dix microns de distance. Les chercheurs disent que la présence de matière organique non chauffée sur l’astéroïde indique que les matières organiques primitives sont arrivées sur l’astéroïde après que sa température a diminué. Leurs découvertes suggèrent que l’astéroïde Itokawa avait déjà subi un échauffement, une déshydratation et un fracas.

Avec l’aide de la particule d’astéroïde, les chercheurs ont pu déterminer que la température de l’astéroïde avait été une fois de 600 degrés Celsius, selon Chan.

Selon certaines informations, cette étude indique que l’astéroïde contient les ingrédients bruts de la vie. Chan a déclaré que la voie évolutive de l’astéroïde semble similaire à celle de la Terre prébiotique et que «le mélange de matériaux est un processus courant dans le système solaire».

.

