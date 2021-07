Leandro Somoza est "face" à la police brésilienne imitant Hulk

Le mardi soir Boca Juniors face Mineiro athlétique dans le cadre de Coupe Libertadores et après un match nul 0-0, le populaire club argentin a perdu 3-1 en phase de penalty. Après la dure confrontation entre les deux équipes, une bataille rangée s’est déclenchée entre la police du stade et l’équipe du club xeneixe. En fait, Leandro somoza est devenu viral pour être apparu dans l’un de ces épisodes rien de moins qu' »imiter » Ponton.

Le « confrontation » à la Hulk de Leandro Somoza au Brésil

Leandro Somoza est l’un des assistants de terrain de Boca et hier, il a joué dans un moment qui est instantanément devenu viral sur les réseaux. Après la défaite de son équipe, un conflit particulier a eu lieu qui s’est transformé en coups et coups. Mais cela ne s’est pas passé entre les supporters des clubs, mais entre la police du stade Mineiro et l’équipe de Boca. Les officiers ont apparemment attaqué certains des membres du club dans le vestiaire et là, la confrontation a commencé.

En fait, c’est à ce moment-là que Somoza apparaît en « action ». Un court clip a été publié dans lequel l’ancien footballeur peut être vu en train de saisir une clôture dans le style Ponton afin que les agents ne se rendent pas à cet endroit. Comment pourrait-il en être autrement, l’épisode est devenu très commenté sur Twitter et non seulement comparé au personnage emblématique de merveille, interpreté par Marc Ruffalo, également avec Hodor de jeu des trônes.

Bien que d’autres références à la culture populaire telles que des personnages de Le Monde de Narnia Oui le Le Seigneur des Anneaux. « Somoza se sacrifiant pour arrêter la sécurité de Mineiro en tant que Hodor dans GOT », « Comme le minotaure dans les chroniques de narnia », étaient quelques-uns des commentaires des utilisateurs.

Hodor de Game of Thrones, un autre des personnages avec lesquels il a été comparé (Photo: IMDb)



La vérité est qu’après cet incident, la délégation de Xeneixe a dû passer plusieurs heures au poste de police jusqu’à ce que finalement mercredi vers midi, elle ait pu se rendre au Aéroport de Belo Horizonte retourner à Buenos Aires. À leur arrivée dans la ville argentine, ils doivent subir un test d’antigène et il n’est pas exclu qu’ils soient isolés.