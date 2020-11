Leaked Gods Will Fall, le nouveau jeu d’action de Deep Silver

Ce titre inopiné correspond à un record de 2019 et a déjà été classé à Taiwan

Avec les lancements de Wasteland 3 Oui Récolte de fer, Argent profond s’apprête à clôturer une année au cours de laquelle il a bénéficié de bonnes valorisations et de bons résultats financiers, mais il semble qu’il a encore un atout dans sa manche. Il y a quelques heures le premiers détails d’un jeu vidéo appelé Gods Will Fall, un projet dont le développement est attribué à Argent profond et qu’il pourrait être annoncé officiellement très prochainement.

Les alarmes se sont déclenchées au moment où l’agence en charge de la classification par âge à Taiwan enregistrement le nom de Les dieux tomberont, ainsi qu’une brève description de votre proposition. Ce n’est pas la première fois que ce nom peut être lu, car en août 2019, Koch Media créé les domaines godswillfall.com Oui gods-will-fall.com, donc son existence a été assez contrastée.

Comme on peut le lire sur le site officiel de l’entité taïwanaise, ce travail développé par Deep Silver sera un jeu vidéo d’action, dark fantasy et frénétique qui tournera autour huit guerriers celtiques restant d’une flotte gigantesque. Ces combattants voyageront aux extrémités de la planète pour essayer renverser les dieux maléfiques qui dirigent leur monde.

En l’absence de son annonce officielle, qui ne devrait pas être trop loin, on sait que Les dieux tomberont est en cours de développement et qu’au moins sortira sur Nintendo Switch, puisque l’enregistrement correspond à cette version. Cependant, jusqu’à preuve du contraire, il ne serait pas rare que le jeu fasse également son chemin sur PlayStation 4, Xbox One, PC ou même PlayStation 5 et Xbox Series.

