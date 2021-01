Leaked Eternals Art révèle une équipe complète de super-héros MCU en costume

Une nouvelle image promotionnelle pour Marvel’s Éternels le film a fui. Il montre toute l’équipe dans leurs costumes, offrant l’un des meilleurs looks du prochain film très attendu à ce jour. La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel vient de démarrer sur le petit écran avec WandaVision, alors qu’il était censé avoir déjà commencé sur grand écran l’année dernière avec Veuve noire et Éternels. Cependant, la crise de santé publique a empêché que cela se produise. Éternels ouvrira désormais dans les salles plus tard cette année.

Équipe complète Eternals pic.twitter.com/4wNbX5WrhA – 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟𝗦 (@ETERNALSnews) 18 janvier 2021

De gauche à droite, la fuite Éternels caractéristiques de l’image, Makkari (Lauren Ridloff), Kingo (Kumail Nanjiani), Thena (Angelina Jolie), Gilgamesh (Don Lee), Ikaris (Richard Madden), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Ajak (Salma Hayek) ), Druig (Barry Keoghan) et Sprite (Lia McHugh). L’œuvre d’art provient d’une étiquette de t-shirt, qui sera bientôt en vente. Il est assez surprenant que nous n’ayons pas vu plus de fuites du film car il était déjà censé être sorti en salles à la fin de l’année dernière.

La dernière fois que nous avons vu le Éternels La distribution alignée de la même manière était à l’Expo D23 en 2019 lorsque l’art conceptuel et le casting ont été révélés. Quant à savoir comment ces nouveaux personnages interagiront avec les personnages précédents du MCU, cela n’est pas clair. Il semble que les bandes dessinées tentent de retracer une partie de leur histoire en ce qui concerne le fait d’être des dieux et des déesses. Une partie de leur identité dans les bandes dessinées influence la mythologie sur Terre, que les bandes dessinées sont apparemment en train de supprimer, notant que de vrais dieux existent dans leur univers. Les bandes dessinées continuent en révélant que certains des personnages sont «ennuyés» que les humains continuent à confondre les éternels avec des dieux.

On ne sait pas non plus si ce nouveau développement dans les bandes dessinées jouera un rôle dans le Éternels aventure sur grand écran. À ce stade, il semble que ce soit le cas, d’autant plus que le film était déjà censé être dans les salles. Cela étant dit, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a tout secret, ce dans quoi lui et son équipe excellent pour tous leurs projets. WandaVision a fait ses débuts avec deux épisodes et les fans de MCU n’ont toujours aucune idée de ce qui se passe en eux, grâce au secret pour lequel le studio est connu.

Un personnage mystérieusement absent du Éternels le matériel promotionnel est Dane Whitman de Kit Harrington. Bien qu’il ne soit pas techniquement un éternel, les fans s’attendaient à en voir plus. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir s’il figurera dans la bande-annonce lorsqu’elle sera enfin révélée au public. Quant à savoir quand cela se produira, nous n’avons pas vraiment de chronologie, bien que cela puisse prendre un certain temps puisque le film ne sortira en salles qu’en novembre. En attendant, vous pouvez consulter le dernier aperçu de la distribution ci-dessus, grâce au Eternals News Twitter Compte.

Sujets: Les éternels