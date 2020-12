Leaked Eternals Art apporte le meilleur look à ce jour aux nouveaux super-héros MCU Ikaris et Sersi

Marchandise de Marvel Éternels Le film nous a fourni un nouveau regard sur Ikaris et Sersi. Si 2020 s’était déroulé comme prévu, le film aurait été ouvert dans les salles en novembre et Veuve noire aurait ouvert en mai. Cependant, cela n’a pas fini par se produire et maintenant, les deux films sont sur le point d’ouvrir l’année prochaine, avec le volet Natasha Romanoff en premier. Pour ce qui est de Éternels, Les fans de Marvel Cinematic Universe devront attendre novembre 2021.

🚨 Sersi finalmente aparece com seu belo visual ao lado de Ikaris em estampa de camisa. #Eternelspic.twitter.com/Ox3hwIzYI8 – BRASIL ÉTERNEL (@EternalsBRA) 28 décembre 2020

Dans Éternels, Sersi est joué par Gemma Chan, tandis que Ikaris est joué par Richard Madden, qui est surtout connu pour son rôle de Robb Stark dans HBO’s Le Trône de Fer. Aujourd’hui, nous avons un meilleur regard sur Sersi et Ikaris dans leurs combinaisons blindées complètes, grâce à une fuite de conception de t-shirt. Il est assez étonnant que davantage d’art du film tant attendu n’ait pas encore trouvé son chemin en ligne, d’autant plus que le film était déjà censé avoir ouvert dans les salles. Il y a eu des fuites ici et là, mais ces t-shirts donnent une idée assez décente de ce à quoi les fans de MCU peuvent s’attendre lorsque le film arrivera enfin fin 2021.

Ikaris est décrit comme «doux, charismatique et exemplaire» et «en plus de voler, il a une super force et projette des rayons d’énergie cosmique à travers ses yeux». De toute évidence, aucun détail de l’intrigue n’a été révélé, à l’exception de ce que Marvel Studios a rendu public. le Éternels Le film présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Suite aux événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre le plus ancien ennemi de l’humanité, les Déviants.

Les fans de MCU attendent toujours de voir les premières images officielles du film Eternals. La plupart des fans ont supposé que nous allions en voir lors de la réunion des investisseurs de Disney il y a quelques semaines, mais ils ont décidé de garder le couvercle sur toutes les images et ont plutôt parlé d’un certain nombre de nouvelles émissions à venir sur Disney +, ainsi que du tant attendu. annonce de la Les quatre Fantastiques film, qui sera réalisé par Spider-Man: loin de chez soi Helmer Jon Watts.

Éternels étoiles Richard Madden en tant qu’Ikaris tout-puissant, Gemma Chan en tant que Sersi aimant l’humanité, Kumail Nanjiani en tant que Kingo à puissance cosmique, Lauren Ridloff en tant que Makkari ultra-rapide, Brian Tyree Henry en tant qu’inventeur intelligent Phastos, Salma Hayak en tant que chef sage et spirituel Ajak, Lia McHugh en tant que Sprite éternellement jeune et vieille âme, Don Lee en tant que puissant Gilgamesh, Barry Keoghan en tant que Druig plus distant et Angelina Jolie en tant que guerrière féroce Thena. Kit Harrington a ensuite été choisi pour le rôle de Dane Whitman et on en sait peu sur son personnage. En attendant plus d’informations, vous pouvez consulter les nouvelles images d’Ikaris et Sersi ci-dessus, grâce au Twitter Eternals Brasil Compte.

Artes de #ETERNALS para estampas de camisas. pic.twitter.com/Xqyly0qmhR – BRASIL ÉTERNEL (@EternalsBRA) 28 décembre 2020

