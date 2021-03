Leah Remini et Kevin James révèlent leurs premières impressions avant «  King of Queens  »

Vendredi, le casting de «Le roi des reines» s’est réuni pour une réunion de charité qui comprenait une lecture de tableau de l’un de leurs épisodes préférés de la série, l’épisode 19 de la saison cinq intitulée «Lion lâche». Le casting a également rendu hommage au regretté Jerry Stiller, qui a dépeint Arthur Spooner dans la sitcom bien-aimée.

Pour lancer les retrouvailles, Kevin James et Leah Remini se sont assis virtuellement et ont immédiatement révélé que les deux étaient restés en contact depuis que l’émission avait cessé d’émettre en 2007. En se remémorant l’émission, les deux stars ont échangé leurs premières impressions sur l’une d’entre elles. un autre avant que Remini ne devienne Carrie Heffernan en face de James.

« Nous recherchions le rôle principal féminin, le rôle principal de la série, et nous n’avons trouvé personne », a déclaré James. « Et j’ai fait une fausse lecture de table avec Tony Danza … et Leah était là et j’étais littéralement dans aimer. J’étais comme si cette fille était incroyable, si drôle et ceci et cela. Mais le problème était qu’elle était déjà dans une émission.

«Ce qui s’est passé, c’est que je venais juste de sortir d’une émission qui a été annulée, alors j’entre, je vous rencontre, Kevin, et vous avez immédiatement commencé à vous moquer de moi, en disant: ‘Je suis désolé, étiez-vous occupé à collecter le chômage? Je suis désolé, avons-nous interrompu tout ça pour vous offrir un travail? »» Se souvient Remini. «Et immédiatement, je me suis dit que je ne me souciais même pas du scénario, j’aime tellement ce gars et j’étais comme oui . »

James a continué, ajoutant: «Je me souviens que tu es venu et que tu as été un peu comme, ugh, mais que tu devais le faire.

« J’étais toujours nerveux mais j’étais comme si je devais faire ça », a-t-il expliqué. «Soit ça va marcher, soit ça ne marchera pas. Soit tu allais devenir très en colère contre moi et c’est tout, mais ça a marché.

Vendredi, le casting de «Le roi des reines» s’est réuni pour une réunion de charité qui comprenait une lecture de tableau de l’un de leurs épisodes préférés de la série, l’épisode 19 de la saison cinq intitulée «Lion lâche». Frederick M. Brown / Intermittent

«Parfois, vous avez juste une connexion instantanée avec les gens», a déclaré Remini.

James a ajouté: «Je savais tout de suite, nous nous sommes entendus tout de suite et c’était tout. Le meilleur. »

« Il est l’un des rares, rares hommes dans cette ville avec qui je veux travailler et avec qui je ferais n’importe quoi », a déclaré Remini à propos de James. « Kevin était toujours l’homme qui disait, donnez plus de choses à Leah, donnez plus de choses à Jerry, leur donner les rires. C’est très généreux.

Plus tard dans la réunion, plus de membres de la distribution se sont réunis virtuellement pour réfléchir à la vie de Stiller et au temps qu’ils ont passé avec lui au cours de la série. Après la fin de la lecture du tableau, ils ont rendu hommage à l’acteur vétéran décédé l’année dernière à 92 ans de causes naturelles. Ils ont diffusé une courte vidéo qui honorait son style comique tout au long de la série et comprenait également des camées de célébrités, notamment ses enfants, Ben Stiller et Amy Stiller, Ray Romano et Ricki Lake.

«Jerry était vraiment le rôle dans les coulisses», se souvient Remini de Stiller, qui jouait son père dans la série. «Il était le père, il était celui qui portait son maillot de corps après la fin du spectacle. Jerry aurait pu être dans la première scène et ils ont dit: « C’est bon pour vous d’y aller. Vous n’êtes pas obligé de rester toute la nuit pendant que nous tournons, et il resterait. «

James est intervenu avec une histoire touchante sur le défunt acteur, expliquant: «Il tenait tellement à vous.»

« Il me manque tellement, il est juste le meilleur, » ajouta James. «Comme Ben l’a dit dans la (vidéo), beaucoup de gens le voient comment il agit, le vieil homme grincheux hurlant et hurlant, mais c’était le contraire de qui il était. C’est un ange. C’était un grand homme. »