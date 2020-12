‘League of Legends: Wild Rift’ est exactement ce dont, en tant que fan de MOBA, j’avais besoin pour mobile

C’était en octobre 2019 lorsque Riot Games a annoncé que ‘League of Legends’, le géant des sports électroniques, ferait enfin le saut vers le mobile. Le genre MOBA avait des exposants plus ou moins connus, tels que « Mobile Legends », « Vainglory » ou « Arena of Valor », mais « League of Legends: Wild Rift », comme la version mobile s’appelle, avait et a beaucoup que dire.

Enfin, le «LoL» pour mobile est arrivé, ou du moins sa bêta ouverte. Le 10 décembre, le titre a atterri sur iOS et Android et il l’a fait avec style. Au moment où ces lignes sont écrites ‘League of Legends: Wild Rift’ a plus de 10 millions de téléchargements sur Android, ce qui n’est pas quelques-uns, et a remporté la première place dans la catégorie « Action » de l’App Store, où il a déjà une note de 4,7 étoiles. Et c’est normal, car comme avec ‘Call of Duty: Mobile’, Le nouveau jeu de Riot est tout simplement un bon jeu.

Bon pour le nouveau, bon pour le déjà commencé

Je vous ai déjà dit à l’occasion qu’à part ‘Pokémon GO’, je n’ai pas encore trouvé de jeu mobile qui m’accroche. « League of Legends: Wild Rift », cependant, a de nombreux bulletins de vote pour le faire. Je joue depuis le lancement et, franchement, j’étais convaincu. En laissant de côté le fait qu’il s’agit d’une version bêta et que de temps en temps il y a des erreurs de connexion de point, le jeu fonctionne étonnamment bien.

Les graphismes sont fidèles à la version PC, économisant évidemment la distance. La carte semble familière, surtout si vous avez déjà joué à la version originale et que les personnages sont familiers. C’est un point très important, car dans d’autres jeux comme «Mobile Legends» ou «Arena of Valor», vous êtes à cru. Vous ne connaissez pas les personnages, vous ne connaissez pas leurs capacités et vous ne savez pas comment les gérer. Dans ‘Wild Rift’, cependant, oui. Il y a des capacités modifiées, comme la flèche d’Ashe, que nous pouvons maintenant déplacer à volonté, mais en règle générale, les mécanismes de jeu sont exactement les mêmes que dans ‘League of Legends’ pour PC.

C’est positif si l’on pense à un joueur potentiel qui vient du PC et allez dans «Wild Rift» pour vous déconnecter. Si vous connaissez le jeu PC, vous connaissez le jeu mobile et vous pouvez vous amuser sans avoir à tout apprendre à partir de zéro. De plus, ce que ce joueur déjà initié trouvera, c’est que tout est beaucoup plus simple. C’est familier, oui, mais beaucoup plus facile. Évidemment, ses personnages et skins ne seront pas déverrouillés, car n’oublions pas que ‘League of Legends: Wild Rift’ est un jeu séparé, pas un Port de l’original «LoL».

Mais là où je pense que le jeu est juste, c’est dans son approche des non-initiés, qui inclut des personnes extérieures au MOBA ou des personnes qui veulent jouer, mais qui ont un certain respect pour un jeu qui sur PC est une pure stratégie et, bien que cela semble simple de l’extérieur, ce n’est pas si facile quand on est à l’intérieur. Qui a joué à un niveau plus ou moins élevé saura que ‘League of Legends’ est entièrement scientifique et qu’il est facile d’avoir entre peu et rien.

En fait, le jeu est très destiné aux nouveaux utilisateurs. Tout est automatiséDes attaques et des capacités, qui peuvent être lancées automatiquement, au magasin. C’est quelque chose que nous avons vu dans d’autres MOBA pour mobile et il est apprécié que «Wild Rift» l’ait. Lorsque nous retournons à la base pour acheter, le jeu suggère certains objets qui sont bons pour le personnage. Non il faut manger sa tête pour savoir quelle construction faire, mais le jeu en suggère une et, en général, ça marche. Cela nous permet de nous concentrer sur la lecture et de nous déconnecter un peu du méta-jeu.

De toute évidence, cette décision n’est pas anodine. En tant que jeu mobile, « League of Legends: Wild Rift » est conçu pour garder les jeux courts, environ 15 minutes. Moi, dans lequel j’ai joué, j’ai rarement passé cette fois. Vous n’avez plus besoin de vous asseoir devant l’ordinateur pendant 45 minutes pour jouer, mais vous pouvez jouer à un jeu rapide en attendant le bus, attendre l’arrivée d’un ami ou simplement vous ennuyer.

Si à cela on ajoute quelques contrôles bien implémentés et possibilité de jouer avec des amisEn fin de compte, nous avons un bon jeu qui est amusant, divertissant et auquel vous voulez accéder dans les moments morts. C’est toujours un MOBA, ergo un genre que tout le monde n’aime pas, mais pour moi, en tant que fan du genre et adepte de sa scène compétitive, il me semble que ‘Wild Rift’ est très réussi et que, bien que ce soit encore une bêta , est venu pour rester.