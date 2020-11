League of Legends: Wild Rift date sa bêta ouverte

League of Legends, le titre populaire de Jeux anti-émeute, a annoncé il y a des mois qu’il aurait une version pour mobiles et consoles de nom League of Legends: Rift sauvage. D’un autre côté, il n’y a pas si longtemps, nous avons appris que le lancement de cette adaptation MOBA serait reporté à une date à déterminer en 2021, et bien que cette date reste inconnue, nous savons quand elle sera disponible sa bêta ouverte.

League of Legends: Wild Rift, à quelques semaines de ses premiers grands débuts

Alors, alors nous vous laisserons avec le tweet et le teaser par lequel il a été confirmé que League of Legends: Wild Rift aura sa bêta ouverte de 10 décembre 2020:

D’un autre côté, Jeux anti-émeute permet aussi maintenant quelques premières pré-inscriptions afin que tout soit prêt pour la sortie de League of Legends: Wild Rift. En ce sens, nous préciserons que pour le moment nous n’avons trouvé que la disponibilité du jeu pour le Play Store des appareils Android, sans plus d’informations pour iOS ou les consoles susmentionnées – quelque chose qui, cependant, pourrait changer dans les semaines à venir -.

Pour ceux qui souhaitent voir comment League of Legends: Wild Rift traduira le gameplay emblématique du jeu de Jeux anti-émeute à quelques rampes de lancement improbables, nous vous laisserons ensuite un article dans lequel trouver gameplay et divers détails du jeu:

League of Legends: Wild Rift proposera des jeux durables 15 à 18 minutes En moyenne. Au lancement, nous aurons un total de 40 champions différents, mais Jeux anti-émeute ajoutera plus de personnages à mesure que les mises à jour arriveront.

