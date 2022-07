League of Legends : toute l’actualité de l’événement Star Guardians

Ce 14 juillet Riot Games a lancé le nouvel événement Star Guardian, et bien qu’au début, il semblait seulement qu’il arriverait à »League of Legends », l’événement apporte désormais du contenu pour d’autres jeux comme »Ligue des légendes Wild Rift », »Tactiques de combat d’équipe » O »Légendes de Runeterra ». L’événement a débuté avec le lancement de la nouvelle chanson »Everything Goes On », composée par Porter Robinson.

Le clip vidéo de la chanson a été téléchargé sur la chaîne YouTube officielle de League of Legends, où l’histoire de Xayah et Kai’Sa est racontée, donnant un style d’anime et un arrière-plan à chacune des motivations des personnages. Le clip vidéo comprend plusieurs champions qui ont des skins du thème « Star Guardians ».

Nouvelles de l’événement Star Guardian dans League of Legends

Dans ce patch, plusieurs champions recevront des skins Star Guardian, avec douze nouveaux skins : Star Guardian Kai’Sa, Star Guardian Akali, Star Guardian Sona, Star Guardian Rell Star Guardian Taliyah, Star Nemesis Morgana et Star Nemesis Fiddlesticks. Ekko et Syndra recevront une édition prestigieuse de leurs précédents skins Star Guardian.

De même, la nouvelle championne Nilah, Joy Unleashed, sera disponible dans le client » League of Legends » pendant ce patch, recevant un skin sur le thème » Star Guardian » comme premier skin. Une expérience narrative en client, intitulée « Star Guardians : Another Sky », sera également disponible lors de l’événement.

Pour fêter l’événement, Musique des jeux anti-émeute lancera son troisième album de musique sans droit d’auteur pour les créateurs, étant des thèmes musicaux que les utilisateurs peuvent utiliser pour des diffusions en direct ou des vidéos de toutes sortes, bien que visant bien sûr davantage le public de la »League of Legends ».

Le nouvel album est intitulé »Sessions: Star Guardian Taliyah », ayant un mélange de »dance » et de genres électroniques. Il aura également des relations avec le ‘glich pop’, le ‘funk’ futuriste et la ‘kawaii bass’. La collaboration contient des travaux de divers noms, dont 3D BLAST, Rob Robinson, Strawberry Station et Synthion.

Enfin, Riot a annoncé que son fonds d’impact social sera actif pendant l’événement. Cela signifie qu’elle reversera 20% des recettes du pass événement Star Guardian à des organisations à but non lucratif, en plus de reverser 100% des recettes du skin Star Guardian Taliyah.