League of Legends : changements de pré-saison pour les nouveaux joueurs

Alors que la saison classée touche à sa fin, Riot Games a publié les nouvelles modifications du patch de pré-saison pour »League of Legends », apportant une série de nouveautés qui rafraîchiront et rendront chacun des jeux de sa nouvelle saison très intéressant.

Parmi les changements les plus importants figurent des modifications du gameplay, notamment un nouveau dragon, de nouveaux objets, des modifications des mécanismes de la jungle et des options de communication beaucoup plus avancées. C’est pourquoi nous avons tous les changements qui viendront à »League of Legends » pour faciliter la progression des nouveaux joueurs.

Nouveau ping d’alerte

La pré-saison mettra à jour la roue de ping avec de nouvelles alertes, y compris « push », « all-in », « wait » et « bait ». Ces modes de communication supplémentaires faciliteront grandement la coordination non verbale, car les intentions de chaque joueur pourront être transmises plus clairement.

Avoir des pings séparés pour les appâts et all-in aidera certainement les junglers ganking à obtenir que leurs laners les aident plus efficacement, plutôt que les intentions peu claires qu’il véhicule actuellement, le ping est « en route ».

Itinéraires dans la jungle pour les nouveaux joueurs

La jungle a reçu quelques modifications pour rendre le rôle plus accessible aux nouveaux joueurs, car la jungle nécessite beaucoup plus de connaissances de base pour jouer que les autres rôles du jeu, ce qui est un gros problème pour les débutants.

La pré-saison 2023 mettra en œuvre les chemins de la jungle recommandés, qui prennent des données sur les chemins des junglers à ELO élevé, créant des chemins recommandés clairs pour les nouveaux joueurs à suivre. Ces itinéraires peuvent être vus sur la carte avec des marqueurs avec des numéros dans chacun des jeux.

De même, lors de la sélection des champions, des recommandations seront affichées aux joueurs sur la façon de créer des pages de runes, d’utiliser les meilleurs sorts d’invocateur et quelles capacités améliorer avec quel personnage.