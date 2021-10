League of Legends arrive sur Netflix dans la bande-annonce explosive des arcanes

League of Legends fait officiellement son entrée dans le monde de la télévision. Les séries Ésotérique a été annoncé à la Célébrations du 10e anniversaire de League of Legends, mais a attendu, retardé en raison de la pandémie de COVID-19. Mais une bande-annonce est enfin là après ses débuts à TUDUM pour les fans impatients de se régaler, disponible ci-dessous !

Ésotérique se déroule dans le passé, dans la région utopique de Piltover et dans le métro de classe inférieure de Zaun. La série annonce qu’elle racontera les histoires d’origine de plusieurs personnages emblématiques de l’univers League of Legends ; mais à en juger par la bande-annonce, il semble que l’histoire centrale se concentrera sur les sœurs Vi et Jinx, y compris les événements qui les sépareront ou les rassembleront.

La série est réalisée par Ash Brannon, dont les crédits de réalisation incluent 2007 Surf’s Up. Les sœurs Vi et Jinx seront interprétées par Hailee Steinfeld et Ella Purnell. Les crédits passés de Steinfeld incluent Mattie Ross dans les années 2010 Le vrai courage avec la voix de Gwen Stacy dans Spider-Man: Into the Spider-Verse. Les crédits passés de Purnell incluent Kate Ward dans Armée des morts et Dolce in Kick Ass 2. D’autres personnages de la League of Legends jeux qui ont été confirmés pour apparaître dans Ésotérique comprennent Jayce (Kevin Alejandro), Caitlyn (Katie Leung), Silco (Jason Spisak) et Viktor (Harry Lloyd).

La magnifique animation de la série est gérée par Fortiche Production à Paris, en France. Le studio a été fondé en 2009 et utilise des éléments d’animation de style 2D et 3D. Fortiche a une longue histoire avec Riot Games (le studio derrière le populaire League of Legends franchise) et a produit League of Legends‘ les bandes-annonces des personnages et des événements les plus emblématiques. Un exemple notable est l’introduction cinématographique de Jinx, l’une des stars du prochain Ésotérique, vu ci-dessous.

youtue|0nlJuwO0GDs

Fortiche a également produit les visuels du clip « POP/STARS » du propre ensemble K-Pop virtuel de Riot, KD/A. La vidéo a été vue plus de 450 millions de fois sur Youtube. Fortiche a utilisé une animation d’images clés entièrement réalisée à la main pour produire la vidéo.

Avec Riot, Fortiche a également produit des visuels pour des vidéoclips tels que « Warriors » d’Imagine Dragons ainsi que « Freak of the Week » de Freak Kitchen. En 2012, le studio s’est associé à Gorillaz pour produire un clip pour leur chanson « DoYaThing » lors de la collaboration du groupe virtuel avec Converse. Fortiche a également produit l’animation de la série Disney XD Rocket & Groot, la toute première série télévisée du studio.

League of Legends est l’un des jeux vidéo en ligne les plus populaires de tous les temps, avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs qui se connectent chaque mois. Avec un public aussi large, une émission télévisée basée sur les personnages attirera à coup sûr un auditoire massif. En ce qui concerne le public visé ; Greg Street, responsable du développement créatif chez Riot, a déclaré ceci à propos de la série dans une interview avec The Hollywood Reporter.

« Ce n’est pas un spectacle léger », déclare Greg Street, responsable du développement créatif chez Riot. « Il y a des thèmes sérieux que nous explorons là-bas, donc nous ne voudrions pas que les enfants écoutent et s’attendent à quelque chose que ce n’est pas. »

Ce titre était l’un des nombreux à être couvert lors de l’événement virtuel TUDUM de Netflix. Compte tenu des thèmes évoqués dans la bande-annonce, cela ne semble pas très surprenant. Et connaissant la violence et les visuels du jeu sur lequel il est basé, les parents voudront être sûrs de garder les jeunes yeux pointés ailleurs malgré les visuels animés et colorés.Ésotérique sera composé de neuf épisodes et sera réparti uniformément sur trois actes. Le premier acte arrivera sur Netflix le 6 novembre, composé de trois épisodes.

