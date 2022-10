Lead Weddings : le film de Jennifer Lopez a déjà une date de sortie sur Prime Video

in

Jennifer Lopez jouera dans un nouveau film sur Prime Video : Conduire les mariages Il a déjà une date de sortie. La rencontrer.

© Prime VidéoJennifer Lopez et Josh Duhamel

Première vidéo Elle ne cesse de récolter de grandes premières dans son catalogue. La plateforme ne cesse de se développer et de miser sur des acteurs de haut niveau. Parmi eux se trouve Jennifer Lopez, l’un des meilleurs interprètes de l’industrie cinématographique. L’artiste arrivera au service à la demande avec un nouveau film qui jouera aux côtés de Josh Duhamel Avec qui il a réussi à former un duo hors pair et qui fera beaucoup parler de lui.

C’est parce qu’après le succès que Jennifer Lopez a réalisé avec Mi-temps sur netflixmisez maintenant sur Conduire les mariagesce nouveau projet qui sera présenté en première en Première vidéo. Englobant le drame, l’action et même un peu de comédie, cette production dure 100 minutes et est l’une des meilleures performances de JLO. À son tour, la réalité est que la plate-forme a fait une production sans précédent.

De quoi s’agit-il? Conduire les mariages suit la vie de Darcy, le personnage de Jennifer Lopez et Tom, celui de Josh Duhamel. Ils sont mari et femme et rassemblent leurs familles aimantes mais têtues pour l’ultime lune de miel, juste au moment où ils commencent à le regretter. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, juste au moment où ils commencent à menacer la célébration après leur repentir, tout change pour les personnes qui ont assisté au mariage.

C’est parce qu’ils commencent à être en danger lorsqu’ils deviennent des otages. À tel point que l’expression « jusqu’à ce que la mort nous sépare » prend un nouveau sens dans cette aventure amusante. Car, la vérité est que Darcy et Tom doivent forcément oublier toutes leurs adversités, leurs drames et leurs différences afin de sauver leurs proches. Bien sûr, avant d’y parvenir, ils doivent essayer de ne pas s’entre-tuer.

Sans aucun doute, une histoire qui promet d’attraper le spectateur d’un autre point de vue. Montrer comment, après tant de problèmes et de confrontations, l’amour finit toujours par être la meilleure option. Bien sûr, la vérité est que nous devrons encore attendre quelques mois puisque Conduire les mariages arrivera sur Prime Video le 27 janvier 2023. Avec cela, la plateforme marque le début d’une nouvelle année complètement flatteuse pour ses rangs.

