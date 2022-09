Lead weddings : ce sera le film de Jennifer Lopez et Lenny Kravitz sur Prime Video

in

Après avoir annoncé Atlas sur Netflix avec Simu Liu, l’actrice et chanteuse a un autre projet de streaming. Ce sera la comédie avec Josh Duhamel et Jennifer Coolidge.

© Prime VidéoEn 2023, Bodas de Plomo arrive en streaming.

Ces dernières semaines, une excellente nouvelle est arrivée pour les fidèles de Jennifer Lopez. C’est le nouveau film dans lequel il jouera Netflix et qu’il la nommera à nouveau comme l’une des stars de la plateforme après le lancement de Jennifer Lopez : temps partiel cette même année. Cependant, ce n’est pas le seul service d’abonnement qui lancera un projet prometteur avec l’actrice et chanteuse. Et c’est que Première vidéovous planifiez déjà Conduire les mariages.

Le film, qui s’intitule Mariage de fusil de chasse À l’origine, il comportera également une performance de Josh Duhamel. L’acteur rejoindra JLo pour incarner Darcy et Tom, qui réunissent leurs familles pour ce qui promet d’être l’ultime lune de miel. Cependant, la personnalité de leurs proches pourrait compliquer l’expérience. « Comme si cela ne suffisait pas pour annuler la célébration, la vie des participants est soudainement en danger car ils sont tous pris en otage.», explique le synopsis officiel.

Prime Video, qui ajoutera le film au catalogue le 27 janvier 2023, veille à ce que ses protagonistes brillent de comédie physique dans cette histoire bourrée d’action. « « Jusqu’à ce que la mort les sépare » prend un nouveau sens dans cette aventure hilarante et pleine d’adrénaline alors que Darcy et Tom doivent sauver ceux qu’ils aiment, s’ils ne s’entretuent pas d’abord.», explique-t-il à propos du long métrage réalisé par Jason Moore.

avec scénario de Marc Marteaule film -qui sortira dans 86 pays- complète son casting avec Jennifer Coolidge, Sonia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernández, Desmin Borges, Steve Coulter et Alberto Isaac. Ce n’est pas tout! Si vous aimez voir des chanteurs à l’écran, comme c’est le cas avec Jennifer Lopez, alors ce film de 100 minutes sera idéal pour vous, puisqu’il a la participation de Lenny Kravitz.

+ À quoi ressemblera le film de Jennifer Lopez sur Netflix ?

En plus de Conduire les mariages sur Prime Video, Jennifer Lopez jouera également dans Atlasun long métrage réalisé par Brad Peyton avec scénario de Aron Eli Coleite et Leo Sardarian. Accompagné par Simu Liuprotagoniste de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, donnera vie à une femme qui se bat pour l’humanité après qu’un soldat créé par l’Intelligence Artificielle ait déterminé que la façon de mettre fin à la guerre est de mettre fin au peuple. Pour vaincre cette espèce rebelle, Atlas, nom du protagoniste, devra travailler avec un autre type d’IA.

