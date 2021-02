L’E3 veut un événement numérique cet été, mais il doit d’abord convaincre les éditeurs

Hé, tu te souviens de l’E3? C’était le plus grand événement annuel du calendrier des jeux, avant que les éditeurs (comme Sony, en particulier) ne commencent à se retirer et à héberger leurs propres vitrines en ligne. Et puis la pandémie de coronavirus a frappé et mis un terme à tout espoir de rassemblement d’entreprises, de presse et de joueurs à Los Angeles l’année dernière. En bref, ce sont des temps désespérés pour l’ESA – l’organisation derrière l’E3 – et elle est clairement désireuse de relancer le bal cet été.

Selon un rapport détaillé de VGC, l’ESA fait pression pour un E3 2021 entièrement numérique. VGC écrit: «L’intention de l’ESA est d’organiser plusieurs sessions de présentation de deux heures des partenaires de jeux, une remise de prix, une soirée de prévisualisation le 14 juin et d’autres flux plus petits d’éditeurs de jeux, d’influenceurs et de partenaires médias. L’événement de diffusion serait complété par des avant-premières médiatiques la semaine précédente, ainsi que par des démos publiées sur les plateformes grand public, selon la proposition de l’ESA. «

Mais pour que l’E3 fonctionne, les éditeurs doivent être impliqués – et il ne semble pas que l’un des gros frappeurs de l’industrie soit vendu sur les plans de l’ESA. Au moment de la rédaction de cet article, nous ne savons pas si des éditeurs se sont inscrits à l’E3 2021 et nous doutons que des entreprises telles que Sony et EA – qui se sont retirées de l’E3 de manière plutôt publique – soient impatientes de revenir.

L’argent est également un facteur, bien sûr. Ce n’est un secret pour personne que faire partie de l’E3 coûte cher – les entreprises doivent débourser des sommes considérables pour rejoindre la liste de l’ESA. Et en ces temps incertains, il est probable que de nombreux éditeurs préfèrent simplement faire leur propre travail et le budgétiser de manière appropriée.

Dans tous les cas, un porte-parole de l’ESA a déclaré à VGC: « Nous avons d’excellentes conversations avec les éditeurs, les développeurs et les entreprises de tous les côtés, et nous sommes impatients de partager bientôt des détails sur leur implication. » Nous devrons voir comment tout cela se passe, mais nous n’espérons rien d’énorme.

Souhaitez-vous accueillir le retour de l’E3 plus tard cette année? Ou les éditeurs devraient-ils simplement suivre leur propre chemin? Préparez-vous pour un autre été d’événements numériques terne dans la section commentaires ci-dessous.